改管猴進化「改管黑悟空」！5重機炸街被抓變車聚...杜卡迪也出現

▲台中一輛杜卡迪Panigale V4 S改裝排氣管噪音超標被抓。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市第三警分局23日晚間在東區執行環警監稽查，現場有過半噪音車是紅牌、黃牌重機，正巧都被員警給攔查到，且全數都有改裝過排氣管，行駛過程發出巨大聲響，就連員警都笑說，現在「改管猴」進化成「改管黑悟空」了。

警方說，經執勤員警瞭解，這些車主彼此間互不認識，就這麼剛好不約而同地被警察攔查，唯一的共同點就是他們都有改裝排氣管，也因此噪音檢測無法符合規定，最後一起遭開單告發。

▲▼Aprilia RSV4義式跑車（上）也因超標挨罰，現場5台重機變成車聚現場。（圖／記者許權毅翻攝）



經了解，現場有要價168萬的Ducati Panigale V4 S、百萬級Aprilia RSV4義式跑車，還有3輛相對常見的日系黃牌重機，現場5名車主因為被抓，反而變成車聚現場。

環保局針對檢測出的8輛噪音超標車輛，現場即依噪音管制法規定開出合計新台幣28200元的罰單；當天勤務中也檢測6輛排氣檢測不合格車輛，依空氣汙染防制法當場告發，共計處新台幣9000元罰鍰，同時將持續要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。總計當晚開出14張罰單。

分局長謝有筆呼籲，警方執法沒有假期，為防範青少年騎乘非法改裝車輛從事危險駕車、競速行為，不只暑假期間會加強執法，警方將持續與環保、監理機關執行聯合稽查工作，未來也將視轄區狀況持續規劃勤務，針對噪音車常行駛路段加強巡邏查察，主動攔檢非法改裝噪音車輛，讓非法改裝噪音車無所遁形，以嚇阻心存僥倖者違法改裝、競速危駕，守護轄區安寧、維護用路人安全。