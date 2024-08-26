武嶺車聚看日出！200台機車車友網路號召　警稽查舉發4違規

記者高堂堯／南投報導

日前有機車車友於社群網路號召，今日清晨前往合歡山武嶺進行車聚、看日出；南投縣警方也編排聯合稽查勤務，取締多項違規行為，最後統計約200台機車出席「武嶺夜市」、舉發違規停車和無照駕駛4件。

▲機車車友於社群網路號召在今日清晨上合歡山武嶺車聚看日出，南投縣警方編排聯合稽查勤務、取締多項違規行為。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

仁愛警分局指出，台14甲線合歡山武嶺是全國公路最高點，武嶺亭也是重要打卡地標，週休假日或特定節日凌晨常有大量人車聚集，也是汽、機車友舉辦車聚活動熱點，最近就有民眾透過網路社團號召機車車友車聚，預計時程從25日深夜起至26日凌晨，陸續於新竹、苗栗、台中、南投埔里等地集合，由台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路前往目的地。

仁愛分局表示，有鑑於國3南投服務區及國6東草屯休息站不久前才出現國道車聚活動，導致車輛塞爆、沿途路段壅塞，引起不小爭議，因此警方對這次武嶺大型車聚活動也相當重視，22日起除南投縣警局交通隊、埔里分局、仁愛分局協請環保局、公路局監理單位規劃聯合稽查勤務，也規劃於活動期間加強武嶺周邊交通疏導及違規停車取締，所幸今天整體過程交通平和順暢、未有事故發生。

縣警局交通隊提醒，以往常有民眾夜衝武嶺徹夜未眠，加上高海拔山區氣壓、低溫等因素，駕駛人更容易出現疲勞反應而發生事故，呼籲車友應做好保暖措施、妥善休息，切勿疲勞駕駛，以策安全。