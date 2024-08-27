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動物展演管理辦法新修上路　清境綿羊秀、馬術秀獲授證照常演出

▲清境農場青青草原馬術秀。（圖／清境農場提供）

▲清境農場青青草原馬術秀。（圖／清境農場提供）

記者高堂堯／南投報導

農業部於7月底公告《動物展演管理辦法》修正條文，將更嚴謹地規範野生或保育類動物展演的方式；素以馬術秀、綿羊秀著稱的清境農場表示，早就依據《動物保護法》規定向主管機關申請取得動物展演證，且2項招牌表演更獲113年南投縣政府動物展演評鑑為「優級」，新法上路後仍符合規範、不受影響。

清境農場副廠長王仁助指出，農場飼育員都善盡職責、悉心照養每隻綿羊或馬，不久前凱米颱風來襲，不管颳風下雨都跑到羊舍餵食奶和飼料；另因動物採輪牧方式飼養，在戶外跑動就有受傷風險，農場除延聘專業飼養照護人員及獸醫師定期診治，還特別成立「咩仔救援隊」隨時待命，受傷太嚴重時還有專屬擔架後送就醫，而遊客若發現綿羊身上有藍色噴劑，即是噴藥治療的痕跡。

▲清境農場獲113年動物展演評鑑優級。（圖／清境農場提供）

▲清境農場綿羊秀、馬術秀獲113年南投縣動物展演評鑑優級。（圖／清境農場提供）

王仁助回顧，2021年曾有原在桃園縣的受虐馬匹被送到清境農場，不但享有專業修蹄師服務，運動完還會有人幫馬按摩等細心呵護，不管大馬、小馬都能在農場快樂生活。

農場強調，動物需要適地適養，不論是食、住、行等要項與活動空間的維護，背後都隱藏著許多學問，需要讓更多人理解及支持，但也不是所有動物表演都不對，承諾會基於動物福利，在展演上充分呈現和人類感情連結、提供符合動物自然行為，持續將正確知識及動物自然行為等教育意義，透過詼諧逗趣的表演形式，潛移默化輸出給遊客，也不會因評鑑績優而自滿，將隨著時代及觀念的進步，持續與產官學研等單位同步研議精進。

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