台灣民意基金會民調／兩岸關係表現滿意度　賴清德46%勝蔡英文

▲蔡賴兩岸關係表現比較。（圖／台灣民意基金會提供）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德上任，兩岸關係如何變化各界關注。根據台灣民意基金會最新民調，四成六大致上滿意賴清德處理兩岸關係的表現，四成一不滿意，與前總統蔡英文比較，兩人滿意度相差無幾，但在不滿意度方面，賴清德比蔡英文少7.4個百分點。

根據民調，關於賴清德處理兩岸關係的表現，16.2%非常滿意，29.8%還算滿意，22.8%不太滿意，17.9% 非常不滿意，10.2%沒意見，3.1%不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆說，這項發現透露了一個訊息，那就是賴清德上任以來對中共採取較強硬的立場與態度，但仍獲得多數國人的肯定與支持。

游盈隆也指出，國人對蔡賴兩位總統兩岸關係作為的滿意度相差無幾，都在四成五左右，但在不滿意度方面，賴清德比蔡英文少7.4個百分點。整體來講，從同黨籍前後任總統對兩岸關係的處理，賴清德所獲民意支持明顯優於蔡英文。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現 的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受本基金會委託， 主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2024 年 9 月 9-11 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財 團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。