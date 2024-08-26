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社會 社會焦點 保障人權

新北男逾期未檢車牌遭註銷　掛假牌「本尊也被吊銷」這下慘了

▲李男(右)購買權利車遭扣牌，所懸掛的假車牌也被吊銷，在路旁遭警方查獲。（圖／記者陸運陞攝）

▲李男(右)購買權利車遭扣牌，所懸掛的假車牌也被吊銷，在路旁遭警方查獲。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，日前開車行駛在民富街上，巡邏警員發現車牌早已註銷，立即上前攔查，經查發現男子所懸掛車牌不但已遭註銷，還是一面假車牌，而男子原本車牌也早已註銷，立即將男子帶回偵辦。男子供稱，因原車牌被吊銷，才從臉書社團購買假車牌，但不知該車牌又被吊銷。

據了解，目前無業的21歲李姓男子，向友人購得一輛權利車，但因逾期未檢驗車輛，遭監理站註銷車牌，李男擔心車遭扣走，無法繼續使用，在臉書社團上以4萬元的價格，購得前、後2面偽造車牌。但李男仍惡習不改，多次超速、闖紅燈等違規，車牌被偽造的車主也未去繳納，導致車牌也被吊銷。

▲李男購買權利車遭扣牌，所懸掛的假車牌也被吊銷，在路旁遭警方查獲。（圖／記者陸運陞攝）

▲假車牌比真車牌較為薄。（圖／記者陸運陞攝）

上週五（23日）晚間8時許，李男開車到中和民富街尋友，在路邊臨停時巡邏警員經過，巡邏車上的AI巡防系統突然發出警告資訊，警員立即上前盤查，並詢問車牌不僅已遭吊銷，還與車身編號不同，李男發現瞞不過，坦承因原車牌被註銷才購買假車牌，卻沒想到假車牌也被吊銷。詢後警方依偽造特種文書罪將李男移送新北地檢署偵辦。

中和分局指出，警政署已要求各警察機關於執行各項攔檢勤務時，加強查緝辨識車牌、車體與行照是否符合，並與交通部跨部會合作，車籍系統加註記偽造車牌，提醒執法人員注意，提升查緝力度，本次透過「AI巡防系統」，在員警巡邏時將行動車牌辨識、即時影像傳輸、緊急通報等特殊功能，回傳並與警政署資料庫連線，讓偽造車牌、偷竊車輛及使用贓車等違法行為無所遁形。

▲李男購買權利車遭扣牌，所懸掛的假車牌也被吊銷，在路旁遭警方查獲。（圖／記者陸運陞攝）

▲假車牌除了材質不同，也沒有雷射標籤(藍框)。（圖／記者陸運陞攝）

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