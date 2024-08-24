婦買菜返家「雨傘卡水溝蓋」跌倒　慘被垃圾車輾過...爆頭慘亡

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區自強路日前發生一起垃圾車不慎輾斃行人事故。遭輾的婦人當時買完菜徒步返家，走在自強路人行道上時不慎跌倒，後方駕駛垃圾車的男子未注意，直接從婦人頭部輾過，造成婦人腦漿四溢當場死亡。警方抵達，立即封鎖現場採證，釐清肇事原因後，依過失致死罪將垃圾車司機移送偵辦。

▲王婦買完菜獨自徒步返家，後方垃圾車也轉進巷內。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，獨自住在新北中和自強路一帶的80歲王姓婦人，前天（22日）上午8時許，自行徒步到附近菜市場買菜，王婦買完菜返家時，將雨傘撐著當作拐杖慢步走在自強路上，疑似不慎將雨傘卡入水溝蓋，導致王婦重心不穩摔到在地，後方同向行駛的新北市環保局垃圾車，司機未注意之下，直接輾過王婦頭部。

▲王婦返家時疑似不慎跌倒，遭後方垃圾車輾過爆頭慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

駕駛垃圾車的58歲呂姓男子，輾過王婦後仍未發現，繼續往前行駛，透過其他民眾呼喚才發現不慎輾過王婦。呂男下車察看，發現婦人倒地不起，立即報警處理，警消抵達，發現婦人腦漿外溢已明顯死亡，交由警方處理，警方對呂男酒測並無發現有酒駕情況，詢後，依過失致死罪將呂男移送新北地檢署偵辦。

▲駕駛垃圾車的呂男依過失殺人罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）