獨居老人剛出院體力不支！走3小時迷路8公里　台中暖警送他回家

記者李陳信得／台中報導

台中市警局東勢分局茅埔派出所所長吳清煬、警員葉璁諴於8月4日夜間23時許巡邏行經轄內東關路六段與詒福街口的加油站時，發現一名老翁獨自坐在路旁，臉上包裹著大面積紗布，看起來十分無助，警方立刻上前主動關心。

▲▼老人出院徒步回家，卻迷途8公里蹲坐路旁，員警深夜巡邏上前關心並送他回家。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）



老翁向員警表示，他是獨居老人，平時無使用交通工具的習慣，日前在家中不慎跌倒，導致臉部及手腳多處擦挫傷，被119送往豐原地區醫院治療，今傍晚出院後，便以步行方式往石岡區住家前進，因為天色昏暗加上身體疲憊，竟然迷失方向，不知不覺走了3個多小時，走到離住家8公里遠的加油站，因為實在太累所以坐在路邊休息，經員警關心提醒才發現自己走錯方向。

員警擔心老翁身體行動不便，加上才跌倒受傷不放心其自行返家，因此吳所長、葉警員即開著巡邏車載老翁返家，一路上警方持續關心老翁的身體狀況，抵達其住家後，警方確認沒問題後才放心離去，臨行前老翁頻頻感謝警方熱心的幫助與關心。

茅埔派出所所長吳清煬表示，員警此次積極的為民服務，展現東勢警察溫馨親切形象及視民如親的精神，另呼籲年長者可至戶籍所在地區公所社政課申請防走失手環或是指紋建檔以利辨識，並鼓勵年長者走出家門，多與鄰居互動，避免意外發生。