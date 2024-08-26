角頭真實上演！不滿女友找人看電影街頭開打　高雄醋男恐罰1萬8

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓女子因為和傅姓男友吵架心情不好，找了閨蜜和閨蜜男友王男一起去看電影《角頭》，不料電影結束後，傅男誤以為女友是單獨陪王男去看電影，醋火中燒，夥同黃姓友人在影城外面街頭當場開打，雙方扭打成一團，警方以為是街頭鬥毆，出動快打部隊到場，後來才發現是爭風吃醋的烏龍，由於被打的王男暫不提告，動手的傅男和黃男則被依社維法送辦，最高可罰1萬8000元。

▲傅男（白衣）和黃男（黑衣）動手毆打王男（藍衣），傅男陳姓女友（左一）當場看傻眼。（圖／翻攝自黑豪家族）

▲警方到場勸阻雙方。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

電影《角頭》最近熱映，有網友在看完電影後，在高雄大遠百影城外街頭，當場目睹一場鬥毆，他趕緊拍下過程，並PO網稱「看完角頭影城外上演口角」，影片中白衣男和黑衣男追著藍衣男爆打，一旁兩名妹子勸阻無效，也嗆聲說要報警，宛如角頭真實版上演。

苓雅分局表示，今（26）日1時55分許接獲通報糾紛，警方立即啟動快打部隊趕抵現場。經瞭解，王男（24歲）、女友與陳女（23歲）3人看完電影離場後，陳女男友傅男（24歲）、黃男（25歲）誤認王男與陳女單獨看電影而情緒激動，2人動手毆打王男。

警方到場將雙方帶返所釐清，雙方發現係誤會，王男不願提出傷害告訴。本案警詢後，全案依違反社會秩序維護法第87條第1款規定加暴行於人，裁處1晚8000元以下罰鍰。