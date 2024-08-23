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社會 社會焦點 保障人權

女友掏出3顆「壯陽藥」！他全吞完陷入昏睡　醒來才知遭洗劫

▲▼情侶,牽手。（圖／翻攝自Pixabay）

▲阿德拿到女友給的壯陽藥，原先滿心歡喜，以為吃完可以徹夜狂歡，怎料遭到洗劫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

苗栗一名男子阿德（化名）與王姓女友交往，某次王女突然拿了3顆藥物給他，聲稱是壯陽藥，讓他興奮地立即吞下，怎料吃完後陷入昏睡，且家中財物還遭洗劫，氣得他報警提告。王女一審被判5年6月，二審則撤銷原判決，改判2年10月。

根據判決書內容，阿德與王女曾是情侶關係，案發當晚10點左右，王女跑去阿德的租屋處聊天，並且掏出3顆藥物，聲稱藥物是「讚起來的藥」，能夠增加性功能，希望阿德能夠服用。

▲▼澳洲一對年輕情侶因難忍性慾，公然在法庭3次發生性行為而被判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿德拿到女友給的壯陽藥，原先滿心歡喜，以為吃完可以徹夜狂歡，怎料遭到洗劫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

由於阿德從來沒吃過，聽完女友的介紹，立刻興致勃勃，於是將女友給他的藥物全部吞下。怎料吞完藥以後，阿德突然感到一陣睏意襲來，過沒多久便沉沉睡去，就這樣一路睡到隔天下午3點。

等到醒來以後，女友早已消失無中，阿德此時赫然發現，屋內的洗面乳、洗髮乳、潤絲精、牙膏及手洗精等物消失無蹤，隨身攜帶的5,000元現金也不翼而飛，這時他才知道遭下藥洗劫，氣得前往警局報警提告。

由於事證明確，王女一審被依照強盜罪，判處5年6月有期徒刑。王女對此不服，提起上訴，並且坦承犯行，也跟阿德達成和解、賠償1萬5,000元，高院因此撤銷原判決，改依強盜罪累犯，判處2年10月有期徒刑。

 
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