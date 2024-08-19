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勞動部「青艦計畫」助青年　畢業即晉升超夯綠色人才

▲去年甫從財金系畢業的小妤，返鄉後找到協助企業碳盤查的管理師工作，透過青艦計畫的工作崗位訓練，不僅快速銜接職場、還獲加薪留用，成功為自己的職涯鍍金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲去年甫從財金系畢業的小妤，返鄉後找到協助企業碳盤查的管理師工作，透過青艦計畫的工作崗位訓練，不僅快速銜接職場、還獲加薪留用，成功為自己的職涯鍍金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞發署雲嘉南分署積極推動「青年就業旗艦計畫」，鼓勵雇主提供15至29歲青年「先僱後訓」的機會，去年甫從財金系畢業的小妤，返鄉後找到協助企業碳盤查的管理師工作，透過青艦計畫的工作崗位訓練，不僅快速銜接職場、還獲加薪留用，成功為自己的職涯鍍金！

面對溫室效應與氣候變遷所帶來的全球危機，2050年淨零排放已是台灣及全世界的共同目標，近4年國內綠色人力需求成長快速、相關職缺成長超過五成，為了補實綠能人才。

▲去年甫從財金系畢業的小妤，返鄉後找到協助企業碳盤查的管理師工作，透過青艦計畫的工作崗位訓練，不僅快速銜接職場、還獲加薪留用，成功為自己的職涯鍍金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「青年就業旗艦計畫」是透過先僱後訓的務實訓練方式，企業依其營運及職務性質招聘青年，不僅可快速養成所需人才，每訓練1位青年還可獲得最高5.4萬元的補助，而青年朋友則藉由工作崗位訓練模式，由職場導師個別指導，在「做中學、學中做」中迅速掌握關鍵就業職能，除穩定就業外，也讓青年獲得職場快速晉升的機會。

▲去年甫從財金系畢業的小妤，返鄉後找到協助企業碳盤查的管理師工作，透過青艦計畫的工作崗位訓練，不僅快速銜接職場、還獲加薪留用，成功為自己的職涯鍍金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

去年畢業回到柳營家鄉的小妤，得知碳錢科技公司運用「青年就業旗艦計畫」招募碳盤查管理師職缺，深感綠色人才將是重點產業趨勢，雖無相關經驗仍鼓起勇氣應徵，不僅幸運的獲得錄取，公司還安排職場導師一對一指導，從基本的碳盤查原理、碳盤方法流程、ISO規範及碳盤報告撰寫等系統性的培育新人，讓她快速上手成為公司即戰力，除順利考取相關ISO證照，訓後還獲留用加薪，直呼青艦計畫為自己的職涯大加分！

▲去年甫從財金系畢業的小妤，返鄉後找到協助企業碳盤查的管理師工作，透過青艦計畫的工作崗位訓練，不僅快速銜接職場、還獲加薪留用，成功為自己的職涯鍍金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟進一步補充，雲嘉南分署鼓勵企業踴躍申請青年就業旗艦計畫，多給年輕人就業機會，凡企業只要先僱後訓15-29歲青年，勞動部前3個月將補助企業每人每月1.2萬元，如企業每月給薪34K以上，4-6個月加碼補助企業每人每月6千元，合計雇主最高可享每人5.4萬元的補助，目前雲嘉南地區包括光洋應材、晶華國際酒店、瑞士藥廠、福隆玻璃、統一實業、桂盟企業、京城銀行、亞洲航空等，每年約600家企業申請計畫，釋出超過6千個職缺，有興趣的企業可撥06-6985945轉1712洽詢。

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