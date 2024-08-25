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墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光　鄉民傻問：做功德？

▲▼烤櫛瓜。（圖／記者林敬旻攝）

▲墾丁大街的櫛瓜近日受到討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

墾丁過去曾是台灣的觀光聖地，如今卻多年排不進國旅熱門景點前10名，昂貴的物價近期不斷受到討論。對此，有網友分享，近日到台北的士林夜市逛街，發現4片櫛瓜只要35元，讓他驚呼「是做功德在賣的嗎」。

這名網友在PTT發文，由於近日墾丁櫛瓜的話題受到討論，因此他十分好奇，士林夜市的櫛瓜究竟多少錢。

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實際搜尋以後，網友發現，位在士林夜市，有內用座位及冷氣的燒烤店，4片櫛瓜的售價是35元，且厚度、大小都與墾丁差不多，讓他感到疑惑，「早上還有很多人說六片100元稍貴，但還算合理。怎麼士林夜市附近賣35元？是做功德在賣的嗎？」

貼文曝光後掀起許多討論，不少鄉民對此回應，「北部的直送比較便宜」、「和尊貴的墾丁比，連士林都算便宜了」、「趕快買100串去墾丁賣，發大財趁熱」、「墾丁比較遠啊，運送要不要錢」、「墾丁的物價贏過士林，太神了！」

▲▼墾丁大街物價近日受到討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼民眾分享墾丁大街的人潮，讓許多社員感到懷念。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼墾丁大街物價近日受到討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

此外，近日也有網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，透露了墾丁大街目前的人潮情況。照片貼出後，也有不少社員十分懷念，「我只能說10年前墾丁的星期六，人大概是照片中的10倍」、「我印象10年前車根本開不進去」、「車子還能開都不算多，多人就管制車子都要繞別條呢」、「十年前的墾丁大街是不讓車開過去的。」

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