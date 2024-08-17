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高齡化太嚴重！日本政府考慮「上修老年定義」至75歲　工作到死

▲▼ 日本高齡化嚴重，許多老年人退休年齡後仍在工作。（圖／CFP）

▲日本高齡化嚴重，許多老年人退休年齡後仍在工作。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

目前包括我國在內，全球許多國家皆將65歲視為老年、壯年人口之間的分水嶺，一旦超過65歲，則視為高齡人口。不過，隨著如今高齡化現象愈發普遍，加上少子化造成勞動人口減少，日本政府傳出是否將高齡定義從65歲上修至70、甚至75歲的聲浪，引發民眾噓聲不斷。

根據日媒《共同社》，隨著高齡少子化的現象加劇，日本經濟界開始檢討是否將老年人口的定義年齡從65歲往上修，就連日本政府也開始引頸期盼，一旦將高齡定義上修，屆時可以解決因人口減少造成的人手不足問題、並確保社會勞動力，因此前陣子日本媒體也開始進行相關報導。

不過對此，一般民眾卻在網路社群平台發文抱怨，「這樣根本就是要人工作到死吧？」

報導分析，其實目前在日本國內，針對高齡的界定範圍，依照各條不同法律而有不同的歲數定義，不過一旦確定將高齡歲數定義往上修，則勢必會影響多數上班族的退休年齡、退休計畫，使退休養老金的開始領取年齡從65歲往後延。

報導指出，之所以傳出日本政府可能檢討是否上修高齡定義的聲浪，原因出自於日本政府今年6月所敲定的「經濟財政運營和改革基本方針」（骨太方針），為了確保維持社會運作的勞動力和財政能夠長遠維持，部分專家認為必須擴大高齡人口的就業比例。

其中，經濟財政諮詢會議的某民間議員建議，「應該檢討是否將高齡人口的定義往後延5歲」；經濟同友會代表幹事新浪剛史則於7月表示，「我認為將高齡人口界定延後至75歲會更好，打造一個讓想要工作的人，可以一直工作的社會環境」。

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