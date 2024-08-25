「不敢拍到陽傘」鏡頭猛閃！Cheap傻眼：到底水多深　墾管處回應了

▲墾丁爆出遊客在沙灘「沒租陽傘」遭到業者驅趕。（圖／擷取自Facebook／墾丁國家公園）

圖文／CTWANT

國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，過去最受國人喜愛的旅遊勝地「墾丁」也被爆出，因為遊客在沙灘「沒租陽傘」遭到業者驅趕，百萬網紅Cheap也公開撻伐，狠嗆墾管處只會「混吃等死」豪無作為。對此，墾丁國家公園管理處再度親上火線回應了。

網紅Cheap昨（24日）在臉書發文表示，墾丁沙灘明明就是國家資產，任何人都能到此遊玩，但卻因租傘業者的利益衝突，導致民眾權益受損，「沒租借陽傘，他會要你閃一邊去，別擋到他們視野，然後業者的陽傘就24hs插在那，醜爆了」，儘管民眾罵了幾十年，但墾管處依舊放任不理，讓他忍不住痛批「墾丁國家公園墾管處絲毫不為所動，真的混吃等死。」

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Cheap指出，當時民眾向墾管處反映後，官方回應已針對業者進行勸導並加強巡查，聲稱「當地現況已有改善」，但從墾管處幾乎天天都會上傳的影片中可見，沙灘上還是充斥著一根根的遮陽傘，根本就在自打臉。

Cheap透露，墾管處被民眾罵翻後，小編甚至「不敢拍全景」就怕拍到不該拍的，調侃直呼「我真的不知道陽傘的水有多深，可以讓一個『中央三級行政機關』怕成這樣。」

對此，墾管處回應，已要求業者不能驅趕在公共區域插傘的遊客，且針對沙灘遊憩空間已有告示牌明確標示，哪些區域為業者經營使用，哪些是留給遊客的公共區域。

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