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大陸 大陸焦點 特派現場

福建推兩岸融合發展重點項目　迄今投資逾4.5兆元

▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

▲福建廈門。（圖／CFP）

文／中央社台北25日電

中共中央去年9月提出支持福建建設「兩岸融合發展示範區」的政策，據陸媒報導，截至今年7月底，福建省已產生首批閩台融合發展重點項目121個，總投資超過人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。

綜合福建日報及中國新聞網23日報導，福建省委第11屆委員會第6次全體會議23日在福州舉行。會議提到，建設兩岸融合發展示範區要尋求突破，積極探索海峽兩岸融合發展新路，並提出4個機制，分別是「完善兩岸社會融合機制」、「創新兩岸經貿融合機制」、「健全兩岸情感融合機制」及「探索福建全域融合發展機制」。

▲廈門鼓浪嶼。（圖／CFP）

報導指出，截至今年7月底，福建已產生首批閩台融合發展重點項目121個，總投資超過1兆元。福建省爭取中共中央和國家部委、金融機構發布22項配套支持政策，福建也發布了兩批次28條惠台利民措施。

今年上半年，福建新設台資企業1121家，年增27.4%，新設台企戶數和實際利用台資規模分別位居中國大陸第一、第二。

中國大陸官方去年9月推出「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」，正式將福建列為「兩岸融合發展」的示範區。其後中共福建省委全體會議通過內含22項落實措施的意見，並稱要在2025年讓這示範區取得實質進展及標誌性成果。

▲廈門一國兩制標語。（圖／CFP）

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