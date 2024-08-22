蹲馬桶被咬爆蛋蛋！　超狂泰男「下體噴血」照樣徒手擒蛇

▲男子遭蟒蛇攻擊下體，當場在廁所內與蛇搏鬥。（圖／翻攝自臉書เรื่องเล่าเช้านี้）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子在上廁所時，突然被一條躲在馬桶內的12英尺巨大蟒蛇咬住睪丸。儘管當下疼痛不已，但他仍隨即將手伸進馬桶內，並試圖將蛇扯開，同時用馬桶刷將蛇打死。從男子自己分享的照片可以看到，廁所內滿地血跡，所幸他被咬後並無生命危險，不須縫針，僅施打破傷風。

根據《紐約郵報》報導，泰國男子唐特瓦農（Thanat Thangtewanon）19日遭到巨大蟒蛇攻擊下體。當時他一如往常坐在馬桶上準備如廁，沒想到突然感覺到一陣劇痛。他本能地伸手往下摸，竟然抓住一條蛇的脖子。

他回憶道，「我感覺到有東西咬著我的睪丸，超級痛，所以馬上把手伸進馬桶，沒想到竟然抓起一條蛇。」唐特瓦農掐住蟒蛇的脖子，並猛地將蛇從馬桶扯出來，但蛇仍緊緊地咬住他的睪丸不放。

他臨機應變拿起一旁的馬桶刷，並瘋狂爆打蛇的頭部，承受不了重擊的蛇這才鬆口。

唐特瓦農說，「我立刻站起來把蛇拔出來，下體痛得不得了，血流滿地。」他隨後也在社交媒體上分享了「案發現場」的恐怖照片，而從照片中也可以看到，那條咬人的蟒蛇已經死在廁所的馬桶裡。

唐特瓦農隨即被送往醫院接種破傷風疫苗，但不需要縫針。他事後表示，自己的睪丸非常「安全」，同時慶幸當時在馬桶內的不是有毒的蛇，因為如果是眼鏡蛇，那他很可能已經死了。

他直言，自從攻擊事件發生後，自己已經不敢再使用那個馬桶了。