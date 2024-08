比利時機場驚傳「炸彈威脅」部分封鎖！　乘客困機上1小時

▲ 下機的旅客無法提領行李。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

比利時布魯塞爾機場(BRU)24日晚間驚傳炸彈威脅,航廈部分區域封鎖,導致旅客無法下機或領取行李,機場一度混亂。

綜合《太陽報》等外媒,布魯塞爾機場工作人員午夜接獲疑似炸彈威脅的通報,要求部分旅客「待在原地」。警方證實獲報後展開全面調查,配戴武器的安全人員到場搜索。

Bomb threat at @BrusselsAirport

We can’t access the baggage claim #brussels #bruxelles #brusselsairport #bomb pic.twitter.com/aw8EX7UHgq