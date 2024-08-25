比利時機場驚傳「炸彈威脅」部分封鎖！　乘客困機上1小時

▲ 下機的旅客無法提領行李。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

比利時布魯塞爾機場（BRU）24日晚間驚傳炸彈威脅，航廈部分區域封鎖，導致旅客無法下機或領取行李，機場一度混亂。

綜合《太陽報》等外媒，布魯塞爾機場工作人員午夜接獲疑似炸彈威脅的通報，要求部分旅客「待在原地」。警方證實獲報後展開全面調查，配戴武器的安全人員到場搜索。

@HLN_BE incident op brussels airport. We zijn allemaal reeds meer dan een half uur in quarantaine geplaats achter de electronische poortjes richting bagageclaim. Er is sprake van explosieven. Tal van agenten met automatische wapens aanwezig. Veel onduidelijkheid. #brusselsairport… pic.twitter.com/XQKQdKeLBb — Clore'ist (@imohtronz) August 24, 2024

受影響的區域包括出境大廳及行李提領大廳，而非整棟航廈。但仍有至少一班航班乘客被禁止下機，在機上等待逾1小時。

有旅客在社群平台X發文抱怨，「我們被關在電子門後面超過半小時，等著領行李」，「有人說有炸彈，現場有很多攜帶自動武器的特工」。

機場發言人說明，接獲可疑通報後已清空機場部分區域，所幸經過搜索後未發現炸彈，凌晨2時機場已重新開放。