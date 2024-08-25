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比利時機場驚傳「炸彈威脅」部分封鎖！　乘客困機上1小時

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 下機的旅客無法提領行李。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

比利時布魯塞爾機場（BRU）24日晚間驚傳炸彈威脅，航廈部分區域封鎖，導致旅客無法下機或領取行李，機場一度混亂。

綜合《太陽報》等外媒，布魯塞爾機場工作人員午夜接獲疑似炸彈威脅的通報，要求部分旅客「待在原地」。警方證實獲報後展開全面調查，配戴武器的安全人員到場搜索。

受影響的區域包括出境大廳及行李提領大廳，而非整棟航廈。但仍有至少一班航班乘客被禁止下機，在機上等待逾1小時。

有旅客在社群平台X發文抱怨，「我們被關在電子門後面超過半小時，等著領行李」，「有人說有炸彈，現場有很多攜帶自動武器的特工」。

機場發言人說明，接獲可疑通報後已清空機場部分區域，所幸經過搜索後未發現炸彈，凌晨2時機場已重新開放。

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