猛禽入侵頻頻「撞機」　桃機攜手南投特生中心防鳥擊

▲防範鳥擊事件，機場航警常定期以鳴槍方式驅鳥。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

鳥類闖機場影響飛安的事件時有所聞，近年因桃園建案增加，棲息地被破壞，大型猛禽頻頻飛往桃園機場，桃園機場公司人員時常撿拾到屍體，最近甚至拾獲翅膀被削掉的草鴞，送往特有生物研究保育中心鑑定，蒐集相關資料提供給桃機公司，納入鳥擊防制，以提升飛航安全。

飛機在空中遭到鳥擊不僅機體或機件損壞，機師應變的時間有限，甚至嚴重威脅到飛安。桃機公司架設鳥網、散彈槍驅離或排水溝清淤等防制措施，航務人員定時巡視機場周邊，查看鳥禽等各種野生動物跑進機場，即時處置。

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桃機公司航務人員最近常在跑道或機場周邊，發現鳥類的屍體，甚至出現大型猛禽，桃機公司人員透露，近幾年來桃園開發建案較多，棲息環境改變，鳥類飛到機場覓食或築巢落地，常常在機場活動，也因此發生航機與鳥相撞。

▲大型猛禽飛往機場或跑道，直接撞上飛機而亡。 （圖／特生中心提供）

南投特生中心研究員姚正得指出，機場周邊環境比較開闊，且留有草地的裸露地表，常會吸引鳥類或齧齒類的動物到來，草原性、沼澤性鳥類喜歡開闊型棲地，例如黑翅鳶、大冠鷲等大型猛禽，可能需要覓食或繁衍後代頻繁出現在機場。

姚正得說，也有些候鳥因為季節性遷徙而飛到機場周邊，鳥擊防制相當複雜，不同鳥類、進場條件及跑道本身等因素綜合考量。特生中心收到桃機公司送來屍體幫忙做鑑定、判別物種類型，蒐集資訊提供給桃機防範鳥擊。

他舉例，遷徙侯鳥會因為特定時間例如晚上或季節出現，鳥類的體型大小，不同體型對飛機造成損傷程度也不同，像是民航機的機體較大，因此毀壞機鼻要負擔的維修成本就可觀。

姚正得表示，特生中心協助將資料提供給桃機與航空公司，有更充足資訊去應變，空中遇到鳥類採取返航或緊急應變措施等即時處置，都能避免損失也降低飛安風險。機場跑道一年四季都可能出現鳥類，鳥擊的飛安事故須持續精進。