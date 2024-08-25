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女力培養！台灣國際職業婦女協會　獎助200位桃園優秀女童

▲台灣國際職業婦女協會獎助桃園優秀女童

▲前副總統暨台灣國際職業婦女協會創會理事長呂秀蓮表示，女性獲得知識來源愈加普及，現代女性可以在各種領域擔任重要職位。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政24日於市府大禮堂，出席2024第三屆「女力培養·從童開始」獎助學金頒獎典禮表示，台灣國際職業婦女協會長期深耕女性培力，本次由台北市天圓分會號召會員及民間單位贊助，頒贈桃園市200名優秀女童獎助學金，肯定女孩們在各領域的傑出表現，讓孩子們更有自信，發揮無限潛力，持續努力向理想邁進。

張市長談到，前副總統呂秀蓮女士為台灣國際職業婦女協會創會理事長，呂前副總統是令人尊敬的政治人物，一生為自己的理想與志業打拚，不屈不撓的精神值得欽佩，期許孩子們在追求人生志向的過程中，無論未來從事政治、科學、企業或慈善事業，都能學習呂前副總統堅毅的精神。

▲台灣國際職業婦女協會獎助桃園優秀女童

▲桃園市長張善政頒贈感謝狀給台北市天圓職業婦女協會會長蘇妍妃。（圖／社會局提供）

前副總統暨台灣國際職業婦女協會創會理事長呂秀蓮表示，近年全球流行Women's empowerment一詞，意即賦予婦女權力，而權力的來源即「知識」，現今教育愈加平等，女性獲得知識來源愈加普及，現代女性可以在各種領域擔任重要職位。呂前副總統也以自身成長經歷勉勵女童，要相信自己的能力，持續學習，並從中深刻體認自己就是未來國家的主人。

▲台灣國際職業婦女協會獎助桃園優秀女童

社會局表示，本次獎助學金專案由台灣國際職業婦女協會台北天圓分會號召全體會員及7個活動贊助民間企業及協會，自桃園市兒少安置機構、小衛星據點、脫貧服務中心、身心障礙服務中心及家庭服務中心的家庭，遴選出200名表現優秀的女童，頒贈1,000 元獎助學金、獎狀及禮品，肯定其努力與才華。

包括中華民國前副總統暨台灣國際職業婦女協會創會理事長呂秀蓮、市府社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容、台灣國際職業婦女協會總會長郭壽珍、台北市天圓職業婦女協會會長蘇妍妃、桃園市蒲公英新移民服務協會理事長杜光宇及獲獎學童等均一同出席。

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