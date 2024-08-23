趁校慶播放A片！硬抬雙腿強頂女學生私處　狼教授判刑要被關了

▲校慶回學校找以前的老師，竟遭老師猥褻，讓女子非常崩潰。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

桃園某技術學院助理教授阿信（化名），2019年12月間校慶時邀請以前帶過的兩名女校友進辦公室，並趁著獨處時，播放A片給其中一女小侑（化名）觀看。而後掀開小侑上衣摸胸，更不顧小侑拒絕，抬起她雙腿，以下體頂撞小侑私處。一二審均判刑1年4月，案經上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

判決指出，2020年12月間該技術學院校慶。當天小侑與學姊結伴返校，並一同到班導師辦公室探望阿信。阿信見到2人非常開心，相談甚歡，後來學姊有事先行離開。下午3點多，阿信見2人獨處有機可乘，竟在辦公室內播放色情影片要求小侑觀覽，之後更談論有關「性事」之私密內容。

小侑雖然覺得尷尬，但又不好意思違逆老師。沒想到阿信惡向膽邊生，竟主動掀起小侑的上衣，觸摸左側罩杯。小侑立即出聲拒絕，但阿信竟主動蹲下，將小侑兩腳扛在自己的兩邊肩膀上。阿信還以雙手扛抬小侑大腿，並以下體頂撞小侑私處；小侑因身體懸空又不斷反抗，阿信施力困難，最後雙雙跌倒在地，小侑趕緊起身離去。

事後小侑告知同行的學姊，2人不敢大意，隨即通報校方，校方啟動性平機制調查，並約詢小侑、阿信。小侑也向檢警報案，檢方調查後，認為阿信犯罪嫌疑重大，因此依照「強制猥褻罪」提起公訴。

法院審理時，阿信否認犯罪，辯稱當時小侑提到男友會到風月場所找女人，讓她不解，所以才會從電腦裡隨意開幾個網站，讓小侑參考，可能因此讓她不舒服。但法院調查後，查出阿信確實在事後傳簡訊向小侑道歉，另外學校性平會也調查屬實。考量阿信犯後飾詞狡辯並否認犯行，未見其悔悟之心，犯後態度不佳，一二審法院均將阿信判刑1年4月。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞，阿信將入獄執行。