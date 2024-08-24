快訊／大雷雨再襲3地　國家警報大響

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今(24日)下午14時02分針對台南市、屏東縣、高雄市等3縣市發布大雷雨即時訊息，劇烈降雨警戒1小時。此外，氣象署也對屏東山區發布暴雨災防告警。

氣象署下午14時02分針對台南市、屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時；示警慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署同步對屏東縣牛角灣溪發布山區暴雨災防告警，警戒區域包括屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉，持續時間至16時02分。

氣象署提醒，相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署預報，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

大雷雨即時訊息示警區域

台南市：龍崎區

高雄市：燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區

屏東縣：潮州鎮、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉

