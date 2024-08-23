「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

▲賈永婕接101董座。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



記者杜冠霖／台北報導

台北101董事長人選爆出黑馬，現年50歲的藝人賈永婕預計在9月3日公司董事會後正式接任，取代原任張學舜的位子，對此，民進黨立院黨團今（23日）表示，大家可能都認為她是螢光幕前藝人轉戰，事實上她在商場經營也非常有經驗，很多新人都對她的婚紗品牌有了解。而101董座過去從金融界、政商界找人當董事長，這次比較不一樣的挑人方式，確實是驚豔的一手，就等著看她傑出成績。

財政部指出，台北101每3年進行董事改選，希望賈永婕接任以後，可以借重她的時尚專業，擦亮台灣最高大樓的招牌。台北101首任董事長是陳敏薰，其後依序是林鴻明、宋文琪、周德宇，張學舜是台北101第5任董事長，若賈永婕接任，將成為第6任董事長。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，人美心善、青春有活力，101是台灣地標，過去從金融界、政商界找人當董事長，這次比較不一樣的挑人方式，確實是驚豔的一手，把101經營得更好，這畢竟是台灣地標，希望可以更發光發亮，就等著看她傑出成績。

民進黨立委林楚茵則指出，自己在520就職大典上就有跟她合照，她說這是國家重要慶典，當時就感受到，她心中一直想為中華民國服務，包含在疫情期間成為抗疫女神，大家可能都認為她是螢光幕前藝人轉戰，事實上她在商場經營也非常有經驗，很多新人都對她的婚紗品牌有了解。

林楚茵說明，101董座還需要經過九月董事會確認，這樣的人事安排雖然讓很多人意料之外，但也有很多人期待這位美麗與智慧兼具的新董座，可以為101帶來什麼樣的新發展？這是她人生下半場的新開始 對101來說可能也是新開始。