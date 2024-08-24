台南6月大男嬰突陷昏迷！保母拒交監視器畫面　家長懷疑施虐怒報警

▲台南市警三分局。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南一名6月大男嬰20日不明原因突然昏迷送醫，被診斷出疑似腦出血，目前仍在加護病房搶救。家長事後懷疑，兒子是遭受到保母虐待才導致，但保母否認，要求查看保母家中監視器被拒，因此報警。台南市警三分局表示，依法受理後已報請檢察官指揮偵辦，並完成搜索及相關人員筆錄，全案目前由檢警偵辦中。

這起案件發生在20日下午，男嬰因不明原因陷入昏迷，緊急送醫後，疑似有腦出血現象，仍在加護病房救治觀察中。家長事後懷疑保母施虐造成，但保母否認，並稱不知男嬰為何會昏迷，家長再要求查看保母家的監視器畫面，又遭到拒絕，因而報警

市警三分局20日下午接獲報案後，會同家長前往保母家了解案情，但保母拒絕提供相關監視器畫面，警方即於22日向檢察官聲請指揮偵辦，由檢察官向台南地院聲請搜索票。

警方23日持搜索票前往保母家搜索，查扣監視器畫面等相關證物，並對保母等相關人員完成調查筆錄，但因部分監視畫面有缺漏，目前正由檢警進一步釐清案情調查偵辦中。

對此，台南市社會局表示，接獲通報後已立即派社工人員了解幼童狀況及關懷家屬，同時聯繫警政及台南地檢署，也會同居家托育中心至該托育人員家中聯合稽查，釐清案發過程並留取相關監視影像。

目前全案已進入司法調查程序，若該保母有違反兒少法第49條情事，社會局將依同法第97條裁處其6萬元以上60萬元以下罰鍰，並廢止其居家式托育服務登記證書。

另查，該保母為台南市登記托育人員，除照顧男嬰外，尚有另外2名幼兒，目前社會局已依家長意願協助收托中的幼兒進行轉托安排，以確保托育安全與權益。後續社會局將持續追蹤該案司法進度，並依偵查結果予以裁罰，以維護兒少最佳利益。