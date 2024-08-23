寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

▲彰化分隊的女隊員方瑀瑄獲選接生好手。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局彰化分隊未婚女隊員方瑀瑄，4個月內接獲2次在執行任務時接生新生寶寶。其中一次，她甚至在看到胎兒已經探頭出來了，判斷來不及送醫，化身婦產科醫生緊急接生，讓寶寶順利誕生。她的優異表現，讓她榮獲今年消防署年度「接生好手」大獎，實至名歸。

消防署年度「消防績優救護人員」甄選，是緊急救護領域中的至高榮譽。彰化縣消防局今年獲得兩項團體獎及兩項個人獎，也是六都外唯一斬獲兩項團體獎（團體乙組銀質獎、特殊績優團隊獎）的縣市，推動到院前緊急救護品質有目共睹。

▲和美分隊員黃景嵐獲選「救護之王」。（圖／消防局提供）

個人獎方面，和美分隊員黃景嵐獲選「救護之王」，這已經是他連續三年獲得此獎項。黃景嵐說，救護案件百百款，每趟出勤到達現場像拆包裹般驚喜，透過一次次經驗的累積來提升救護能力，在繁忙工作中找到興趣及獲得成就感，在救護工作持之以恆付出。

方瑀瑄在四個月內連續接生兩名新生兒，讓她直呼簡直比中樂透的機率還難得。她回想這兩件案件出勤經過，第一件孕婦上廁所時突然臨盆，到達現場時嬰兒已產出，卻沒有哭聲，她立即抽吸嬰兒口鼻、夾臍帶，並給予背部刺激，直到聽到嬰兒哇哇大哭才放下心來。另一件到達現場時，已經看到胎頭，當下判斷須於現場做緊急接生，直到嬰兒順利誕生，聽到響亮的啼哭聲，過程既緊張又感動。

▲彰化縣消防局今年「消防績優救護人員」榮獲2大獎。（圖／消防局提供）

未婚的方瑀瑄說，參與新生命誕生的過程及家屬的笑容，讓她感染到為人父母的喜悅，能把所學知識和技能用來幫助別人，讓她對自己的工作增添一份使命感，也期許自己能更加精進救護技術，幫助每一位需要的人。