　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

害二寶媽翻車10圈「5歲童拋飛慘死」　BMW X6逼車！惡駕駛判3年2月

記者唐詠絮／彰化報導

彰化67歲張姓男子去年(2023年)2月間駕駛BMW X6行駛國道1號秀水路段，不滿辛女超車，狂閃大燈、按喇叭，接著以逾140公里高速，變換車道「剪車」辛女再兩度煞停，導致辛女車子失控翻滾10圈，車內5歲辛姓男童噴飛車外傷重不治，還造成3人輕重傷。彰化地院審結，依過失致死、肇逃等罪判處應執行3年2月徒刑；而辛女也被依過失致人於死罪，判處1年徒刑。緩刑2年。全案還可上訴。

此起車禍事故發生於2023年2月13日，42歲辛姓婦人讓5歲兒子坐在副駕駛座，未使用安全座椅座墊、僅腰間繫上安全帶，卻因為車禍噴飛倒臥在國道上，車體零件與車內物品散落一地，右後座的2歲辛姓女童輕傷，另名38歲張姓女子也受輕傷。

張男應訊時否認惡意逼車，辯稱因辛女硬要超車，才會按喇叭與閃大燈，超越辛女時因時速達140公里，時速過快，才會稍微煞車減速，當時跟辛女保持三至四台車輛距離，不知道有事故發生，所以未停車。

▲國道秀水路段翻覆5歲辛童拋飛車外死亡。（圖／ETtoday資料照）

▲國道秀水路段翻覆5歲辛童拋飛車外慘死。（圖／ETtoday資料照）

檢方調查認定，張男與辛女是偶然行駛相遇時發生的車禍，並非相約競速，雙方係互相超車引發的行車糾紛，張男衝動的對辛女的行車行為，主觀上尚難認有致生公共危險之意，依過失致死、肇事逃逸等罪嫌予以起訴，另辛女未幫兒子設置安全座椅，同樣依過失致死罪嫌起訴。

法官審理認為，被告張男未保持前後兩車的行車安全距離，駛入辛女前方，並驟然煞車的過失駕車行為，造成辛女緊急煞車左右閃避車子翻覆，即使辛車有爆胎，亦是因被告張的過失駕車行為在前，使辛不得不為緊急煞車等閃避作為，而致車輛翻覆、爆胎，導致5歲童辛童被拋出車外，以致受傷死亡。

▲彰化國道翻覆。（圖／ETtoday資料照）

法官審酌被告張男及辛女過失，造成辛童死亡，張男肇事後直接駕車逃逸無蹤，棄傷亡者安危情形於不顧應予嚴厲譴責。被告辛坦承犯行，犯後態度良好，應予酌情從輕；被告張男雖與另一受傷張女達成調解，然並未與被害人辛女達成和解或獲得原諒，張僅願意賠償300萬元(不含強制責任險)；辛女要求賠償計1680萬元《不含強制責任險》，雙方調解不成立。

法官認為，張男不僅就此部分未彌補過錯，還曾「關說承辦法官」，犯後態度惡劣，足見並未明瞭自己疏失過錯嚴重性，而未見悔意，應予從重，且其否認犯行，也難從輕量處，張男犯過失致人於死罪，處1年10月徒刑。又犯肇事致人死傷逃逸罪，判處2年2月徒刑。應執行有期徒刑3年2月。辛女犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年。緩刑2年。

▲國道秀水路段翻覆5歲辛童拋飛車外死亡。（圖／ETtoday資料照）

▲辛女在律師陪同下捧兒子遺照討公道。（圖／ETtoday資料照）

ET快訊
曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　抗罰186萬吞敗
演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」　狗仔公開給解答
快訊／雷雨狂轟！松山機場暫停地面作業　航班延誤
4所大學遭懲處　教育部：扣招生名額
快訊／一次走4個！　洗菜宣布離隊
快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇
「金龍拉麵」斷尾畫面曝！　眼睛流淚了
賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵
價值破12億！「2492克拉巨鑽」波札那出土　史上第2大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

父被搜索他急賣股票　涉內線交易！台通光電董座兒嗆爸：你很天真

曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　薩泰爾提告抗罰186萬吞敗

新北2男潛入大樓隨機按鈴！誆稱抓漏師傅卻沒工具　警上銬逮捕

北市女騎單車運動熱暈重摔倒地　「腳部扭傷」路人急上前協助

導航誤啟「開車模式」正妹騎機車上西濱　好心人跟5公里助脫困

他感情起風波心情低落開車上山　女友收簡訊嚇壞報警搶回一命

使命必達去送餐？外送員驚險騎上國10　他直擊笑喊：喂～哩袂去堆

兩度陷「空亡」　索非亞大腦不一樣！聽紅衣女鬼訴苦竟睡著

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

父被搜索他急賣股票　涉內線交易！台通光電董座兒嗆爸：你很天真

曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　薩泰爾提告抗罰186萬吞敗

新北2男潛入大樓隨機按鈴！誆稱抓漏師傅卻沒工具　警上銬逮捕

北市女騎單車運動熱暈重摔倒地　「腳部扭傷」路人急上前協助

導航誤啟「開車模式」正妹騎機車上西濱　好心人跟5公里助脫困

他感情起風波心情低落開車上山　女友收簡訊嚇壞報警搶回一命

使命必達去送餐？外送員驚險騎上國10　他直擊笑喊：喂～哩袂去堆

兩度陷「空亡」　索非亞大腦不一樣！聽紅衣女鬼訴苦竟睡著

台中商辦交易年增6倍　破億交易24筆集中七期

文博會亮點曝光！3層文化策展、高空走繩免費看　還送星巴克買1送1

人氣餐廳老闆爆出軌女員工！　闆娘心碎：來不到2個月就上床

《角頭－大橋頭》上映8天破億！　王陽明甩「炎上風波」街頭掃街謝票

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

南韓牙醫診所爆炸！79歲翁不滿「假牙裝不好」　引燃丁烷洩憤

花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

老闆愛遲到2小時起跳！　員工寫歌大合唱撻伐XD

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

英雄領隊肉身護團員遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

領隊肉身護團員遭螫死！哥哥37字發聲哀悼

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

恐怖大車「正面衝撞」機車騎士！驚悚畫面曝

害二寶媽翻車5歲童慘死　BMW惡駕駛判刑

獨／41先人遺骨飛散翻滾　墓園崩塌搶救卡關

酒駕撞情侶害1死1傷　駕駛先關心車損

即／每份200買連署參選總統！台灣皇帝副手遭判刑

北宜公路詭異絕命　丈夫「找空拍機」身亡

更多熱門

相關新聞

彰化正妹騎機車上西濱　好心人跟5公里助脫困

彰化正妹騎機車上西濱　好心人跟5公里助脫困

彰化1名正妹女騎士下班，昨(22日)深夜從台17線要返回沙鹿，導航誤開為駕車模式，一路駛上西濱開速道路，一名好心的吳先生行經見狀，深怕女騎士遭遇危險，立即跟隨在機車後方，走了大概5公里遠，一路引導她下快速道路，再教她將導航開機車模式，這才將危機解除。

變態郵差裝針孔　偷拍跟女友車震、姪女洗澡

變態郵差裝針孔　偷拍跟女友車震、姪女洗澡

海龍風電CO2外洩　搶命55hrs仍有3人命危

海龍風電CO2外洩　搶命55hrs仍有3人命危

即／汐止貨櫃車紅線違停　男騎士追撞慘死

即／汐止貨櫃車紅線違停　男騎士追撞慘死

法官賓士車遭上鎖　衝動男曝原因！

法官賓士車遭上鎖　衝動男曝原因！

關鍵字：

彰化關說法官安全帶判決BMW X6過失致死肇逃

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

NIKE無預警7折快閃促銷！

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面