鬼門還沒關！金紙店旁「9年轎車突燒了」　車主怨：上周才保養

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(23日)發生一起火燒車事件，停放於金紙店旁的一部轎車突然無故起火，有路過民眾直擊趕緊報警，並有店家拿出滅火器衝過來幫忙滅火。車主則大感驚訝，因為車子上周才回保養廠保養，車齡也才9年，不知怎麼會突然發生火警。

▲金紙店旁轎車突然無故竄火。（圖／民眾提供）

這起事故發生在23日下午3點04分，警消獲報，三民區天津街、宣化街交叉口發生一起火燒車事故。消防局緊急報遣人車前往救火，抵達時，發現有幾位民眾拿出滅火器協助滅火，而火勢已撲滅。

▲▼車主表示，車子上週才剛保養完。（圖／記者吳世龍攝）

直擊民眾表示，當時路過，先是發現有屋子竄出煙，走近一看，發現是停在騎樓的轎車引擎蓋冒出火舌，接著聽到「碰」一聲，疑似輪胎爆掉，而屋主正拿著水管在滅火，因此趕緊報警。隨後，附近汽車保養廠老闆、咖啡店都拿出滅火器協助滅火，眾人合力往引擎蓋內噴，才協助撲滅火勢。

車主則無奈表示，這台轎車車齡才9年，上週更是牽回保養廠保養，不知道車輛在靜止狀態竟然會突然燒起來，已聯絡原廠技師到家檢查。

▲附近民眾合力幫忙滅火，才避免火勢擴大。（圖／記者吳世龍攝）

火勢沒有延燒到一旁住宅，也未造成人員受傷，但巧合的是，事故發生地點旁邊就是一家金紙店，而現正是農曆七月，也不禁讓人多一份聯想。