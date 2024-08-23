情敵對決驚悚片！橘衣男慘被打斷手腳　躺地哀號狂喊：拍謝

記者唐詠絮／彰化報導

惡劣！昨(22日)凌晨田尾鄉怡心園附近的一處停車旁，有兩派人馬為了女生爭風吃醋約談判「請吃克難飯」，黃男找來2友人助陣，對方撂來球棒隊10多人叫囂，黃男被球棒暴打猛k，打到手腳都斷了，警方據報到場，打人的全落跑了，黃男甚至苦求不要送醫，警方已逮到陳姓主嫌3人，並報地檢署檢察官指揮偵辦。

▲彰化男爭風吃醋被打趴。（圖／翻攝自黑色豪門企業，以下同）

雙方為了女子打群架事件，被po上網路社群「黑色豪門企業」寫上「請吃克難飯」，只見黃姓男子被一群男子持球棒，不斷的暴打，還不斷的發出駭人的「鏗鏗鏮鏮」聲，男子手無寸鐵被拖著往死裡打，痛苦哀號，還有人大嗆「你為何打我2下」、一旁還有人大聲喊「不要打了」、一群人才放過黃男。

北斗警分局表示，鬥毆案發生在22日凌晨3點據報，有一大群人在田尾鄉怡心園附近的一處停車旁打群架，立即調派轄區海豐派出所員警，到場現場僅留有2部自小客車及3名男子，其中黃姓男子受傷，不願警方通知救護車送醫，由現場王姓友人送員林基督教醫院救治。

案經警方調查現場有10幾人，目前查緝主嫌男子3人到案，並報地檢署檢察官指揮偵辦，並向檢察官申請拘票、搜索票查緝其餘共犯到案後，依違反刑法妨害秩序、傷害、恐嚇罪移送偵辦。