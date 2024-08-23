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父被搜索他急賣股票　涉內線交易！台通光電董座兒嗆爸：你很天真

▲▼台通光電公司董事長李慶煌之子兼董事長特助李嘉豪，趁老爸遭搜索約談時賣股避損，涉犯內線交易罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

▲台通光電公司董事長李慶煌之子兼董事長特助李嘉豪，趁老爸遭搜索約談時賣股避損，涉犯內線交易罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市議會三連霸議員陳重文被起訴涉犯圖利等罪嫌，至今仍在押，台北地院今（23日）下午將首度開庭進行陳重文案情的準備程序，上午先審理同案被告、上市公司台通光電董事長之子兼特助李嘉豪所涉內線交易案，李大部分認罪，但否認建議父親實施庫藏股藉此獲利。

李嘉豪被起訴的犯行，包括建議父親李慶煌推動台通公司買回庫藏股，並在今年（2024年）2月18日台通敲定實施但未公布前，搶先買股獲利逾1300萬元。

其次為今年3月14日，李嘉豪趁父親當天上午因陳重文的緣故被調查單位搜索約談，他自己還未被調查的空檔，同步急賣名下台通股票避損954萬餘元，這批異常交易事後被檢方盯上，循線查獲。

李嘉豪今庭訊時，承認趁搜索時賣股避損，但否認鼓勵父親實施台通公司庫藏股，他更建議父親「不宜躁動」。

▲▼台灣智慧光網公司經理石富宇，被控涉犯內線交易罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣智慧光網公司經理石富宇，跟著李嘉豪趁檢方搜索時賣股避損，被控涉犯內線交易罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師主張，李嘉豪從今年2月19日到同月23日，維持平常當沖股票交易習慣，共賣出3471張台通股票，若查明台通確實在今年3月8日才開董事會敲定實施庫藏股，就可證明李嘉豪沒涉及此部分內線交易罪嫌，辯護律師並與檢方都聲請傳喚李慶煌等3名證人作證。

法官當庭勘驗李嘉豪被查扣手機中，用通訊軟體與父親談到「庫藏股」的訊息，赫見他對父親用語相當直率，包括「你真的很天真」、「你到底懂不懂」、「你整天擔心經營權，想錯方向了」。

李嘉豪在偵辦期間被羈押禁見，起訴移審獲准交保1000萬元。他當時在接押庭供稱，聽聞市場有人覬覦台通經營權，所以向父親提議買回庫藏股反制，但對於後續台通公司是否同意、實施的價位等細節，他通通不知道。

法官今諭知將把李嘉豪被扣案手機，送交警政署完整鑑識，台通公司子公司台灣智慧光網經理、李慶煌女兒的男友石富宇，跟著李嘉豪趁搜索進行中賣股避損57萬餘元，也被起訴涉犯內線交易罪嫌，他今在庭訊全部認罪、請求輕判。

陳重文被控利用議員職權，插手北市府公家機關監視系統標案，施壓社會局官員委請台通子公司台智光，建置轄下各公立托兒所雲端監視系統，再要求台智光向他找共犯康立錡成立的立錡公司購買1000多萬元硬體設備，最後轉包給康男獨資的維鑛公司履約，陳轉手獲利321萬餘元。

台北地檢署指揮廉政署偵辦，先查獲陳重文等人涉圖利、業務侵占等罪嫌，再揪出李嘉豪2人涉內線交易，今年7月19日一併起訴，另案偵辦陳重文與妻子及李慶煌等人其他犯行。

法官今下午開庭進行陳重文案情的準備程序，並預告今年9月18日到今年11月1日，將密集審理本全案。

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