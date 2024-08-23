快訊／超兇大雷雨還沒停「再轟3縣市」　國家警報又響

▲午後對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今（23日）下午3時03分針對新北市、基隆市、台北市等3縣市發布大雷雨即時訊息，劇烈降雨將持續1小時。另外，氣象署也對新北和台北市發布山區暴雨災防告警。

氣象署下午3時03分針對新北市、基隆市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大雷雨襲北部。（圖／氣象署）

另外，氣象署也同步對新北市北港溪汐止柯子林、台北市雙溪雙溪淨水場至聖人瀑布發布山區暴雨災防告警，警戒區域包新北市汐止區、台北市士林區，持續時間至下午5時03分。

氣象署表示，相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨即時訊息示警區域

基隆市：七堵區、暖暖區、安樂區

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新店區、汐止區、深坑區、金山區、萬里區