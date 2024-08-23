快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

▲午後對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今（23日）下午1時53分針對新竹縣、台北市、桃園市、新北市、宜蘭縣等5縣市發布大雷雨即時訊息，並對新竹縣、新北市和桃園發布山區暴雨災防告警，7縣市也發布大雨特報。前氣象局長鄭明典也指出，「北部雷聲隆隆，真兇！」

氣象署下午1時53分針對新竹縣、台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署也同步對新竹縣、新北市、桃園市發布山區暴雨災防告警，示警相關區域附近有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，持續至下午3時53分。

▲大雷雨襲北部。（圖／氣象署）

氣象署下午1時59分再對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時0分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

由於北部雷聲大作，前氣象局長鄭明典也在臉書上表示，「北部雷聲隆隆，真兇！」

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：信義區、大安區、文山區

新北市：中和區、永和區、新店區、三峽區、土城區、石碇區、烏來區

桃園市：大溪區、龍潭區、復興區

新竹縣：竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、尖石鄉、五峰鄉

宜蘭縣：大同鄉、南澳鄉



▲大雨特報。（圖／氣象署）

另外，氣象署下午1時55分對7縣市發布大雨特報，氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北、桃園地區及新竹、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：23日下午至23日晚上

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區



