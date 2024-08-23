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「LINE群組說到2字」下秒收私訊：只有主管才能說！菜鳥妹傻了

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO在群組提到「麻煩大家存檔」，一番話讓副組長覺得不妥當。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

剛進入職場，除了要摸索工作，還得注意說話用詞！一名菜鳥妹透露，副組長要她傳資料給同事備用，傳到LINE群組後，有說到一句「麻煩大家留存！」結果副組長私訊提醒，「只有主管才能說麻煩」，令原PO錯愕不已。文章曝光後，多數人直言過於敏感，但也認為「不是公開檢討妳，把他當成善意的提醒就好了」。

一名女網友在Dcard表示，才剛入職場的她，被副組長交代要打一份資料到部門群組，是未來大家可以用到的資料，照做後，原PO在LINE向大家解釋，「各位同仁好，這是公司資料，未來可能會用的到，麻煩大家留存！謝謝！」沒想到這一句話卻犯了職場禁忌。

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副組長私訊告知，「只有主管才能說麻煩！」這番話讓原PO錯愕又傻眼，「職場真的有這個的規定嗎？」畢竟她之前傳給組長時，也會說「麻煩您了，謝謝」之類的話，組長也沒有說什麼，因此好奇大家怎麼看？

底下網友回應，「回副組長：知道了，辛苦了你先去忙吧」、「太敏感了吧，我是覺得沒差啦，不過既然副組長都講了妳就改吧」、「每個長官的眉角都不同，或許這副組長也因這點吃過虧或被噹過，往好處想，今天他是私下跟妳說，而不是公開檢討妳，把他當成善意的提醒就好了」、「真的很不懂職場裡的廢話文學」、「麻煩這一詞本身就是好壞難辨，所以使用後要加敬稱，才比較不會有錯誤解讀的機會」。

也有熱心網友建議這樣說，「@All，公司資料請自行妥善保存！這樣簡單有力」、「傳資料一律都說『請查收，謝謝』，保證沒事安全」、「幫妳修改整句話：大家好～附檔是未來可能會經常使用到的公司XXX資料，歡迎大家先留存一份喔」、「各位同仁好，以上為公司資料，《煩請》各位有空留存，可能會好一些」。

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