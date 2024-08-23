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大逆轉！美軍不能拒絕愛滋感染者入伍　聯邦法官裁定了

▲美軍全球快速反應部隊主力─第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team），已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）

▲五角大廈的愛滋病相關禁令被徹底推翻，美軍不能拒絕愛滋感染者入伍。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合外電

美國有線電視新聞網（CNN）22日報導，美國聯邦法官20日裁定，軍方不能拒絕愛滋感染者入伍，這意味五角大廈的愛滋病相關禁令被徹底推翻。感染者以賽亞·威爾金斯表示，「這對我來說是一場勝利」。

根據CNN報導，法官萊昂尼·布林克馬(Leonie Brinkema)表示，五角大廈禁止愛滋病毒感染者加入部隊的做法，「助長了對愛滋病毒呈陽性者的持續污名化，同時也嚴重阻礙了軍隊自身的徵兵目標」。

布林克瑪還在裁決書中寫道，現代科學已經改變了愛滋病毒的治療方法，「病毒量檢測不到的無症狀感染軍人如果持續接受治療，依舊有能力履行所有軍事職責。她補充說道，五角大廈必須允許愛滋感染者入伍、任命與就職。

報導指出，過去幾年裡，有3名愛滋病毒呈陽性者希望加入軍隊，其中一名原告以賽亞·威爾金斯(Isaiah Wilkins)在試圖加入美軍預備役的期間發現自己是HIV陽性，使得一切計畫變得更加複雜，但這也促使他與另外兩名未透露姓名的感染者提出訴訟。如今美國聯邦法官的最新裁定，讓以賽亞·威爾金斯表示，「這不僅對我來說是一場勝利，對其他想要入伍的愛滋病毒感染者來說也是一場勝利」。

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