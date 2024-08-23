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泰國飛機「起飛11分鐘爆炸」9死！5中國乘客名單曝　2人才12、13歲

▲泰國一架小型飛機驚傳爆炸墜毀。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

▲泰國一架小型飛機驚傳爆炸墜毀。（圖／翻攝自泰國頭條新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

泰國差春騷府（Changwat Chachoengsao）拍那空縣今（22日）下午發生墜機事故，機上共載有2名泰國籍飛行員、2名泰國籍乘客，以及5名中國籍乘客。泰國媒體稍早證實，包括5名中國乘客，機上共9人全數罹難，其中有2名中國籍死者為幼童，年紀分別為12及13歲。

綜合泰媒報導，墜毀的飛機為一架小型私人飛機，起飛僅11分鐘後，就在空中發生爆炸，並墜落於拍那空縣一處紅樹林。經初步調查，飛機上共載有7名乘客和2名飛行員，其中有5名乘客為中國公民，其餘4人為泰國公民，9人均已罹難。

▲泰國一架小型飛機驚傳爆炸墜毀。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

報導稍早釋出名單，5名中國籍死者為張靜靜（Chang Jing Jing, 12歲）、張靜（Chang Jing，43歲）、唐宇（Tang Yu，42歲）、尹金芳（Yin Jin Fang，45歲）以及尹航（Yin Han，13歲）。

有當地村民指出，事故發生時空中傳來一陣巨響，隨後就看到飛機墜落地面，部份零件甚至飛濺到附近居民的家中，警方趕抵發現現場遍佈飛機燃料，立即進行封鎖並搜尋飛機殘骸。目前當地搜救單位已出動300人進行搜索，但僅找到兩隻手、一個頭骨和一個人腦，還無法確定身分，且由於該處雜草叢生，處處積水，需進行抽水才能進一步搜救。

▲泰國一架小型飛機驚傳爆炸墜毀。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

該飛機的註冊編號為TFT-209，最初註冊在Siam General Aviation，後改由Thai Flying Service Co Ltd使用，當時正進行包機飛行，飛機失聯前於下午2時46分從素萬那普機場起飛，目的地為達叻府的麥西島機場。然而在下午2時57分，飛機就在距離素萬那普機場東南方18.7海里處失去聯繫。

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