鬼門關倒數！5大禁忌一次看　專家提醒：別亂踩冥紙、求財恐惹禍

▲鬼門關當天祭拜仍有禁忌，目的是讓好兄弟們順利返回陰間。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者隋昊志／綜合報導

農曆7月15日中元節一過，充滿各種禁忌的鬼月也等於過了一半，隨之而來的就是鬼門關的日子，普渡活動也會在當天辦最後一次。民俗專家柯柏成提醒，當天拜拜的話，仍有部分禁忌得小心，像是供品避免太過豐盛，也不要向「好兄弟」求財許願。

民俗專家柯柏成在臉書發文指出，今年農曆7月30日鬼門關在陽曆的9月2日晚上23時（亥子交時），好兄弟們也會結束他們的暑假返回陰間，普渡的活動通常會在這一天辦最後一次，已經辦過普渡的人，則看個人需要，並無特定的習俗規定一定要祭拜。然而，這一天辦普渡祭拜的話，民俗上有些禁忌需要注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先，祭品的選擇上應避免大魚大肉或過於豐盛的食物，因為擔心好兄弟們吃得太好，會留戀人間，不願返回陰間。其次，祭品應以保存期長的為主，如泡麵、餅乾、罐頭等，因為鬼魂們要回去，下次再來的時間得等到明年。

在進行祭拜後，可以直接收供品，並不需要跟好兄弟說再見。同時，也千萬記得不要跟好兄弟們求財許願，因為鬼道眾生連基本的飽食都有問題，哪裡會有財富回饋。另外，也應避免踩到冥紙，這對好兄弟們來說，是相當不敬的行為。

由於民間習俗將鬼門關當天，訂為地藏王菩薩的聖誕，因此供品理應以素食為主，也可以進行素食一天、持誦地藏菩薩聖號等行為，積累福慧保佑自己與家人。