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菜價降了！葉菜類跌至50元 　芭樂減產3成每公斤漲到84元

▲凱米颱風重創蔬菜產區，菜價已經貴了逾1周。（圖／記者楊惠琪攝）

▲中元普渡月進入尾聲，市場需求減緩，菜價開始降價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中元普渡月進入尾聲，之前受颱風影響，已經貴了半個月的菜價開始降價。根據台北農產運銷公司統計，今日每公斤平均批發價45.1元，葉菜類除了A菜每公斤仍要85元外，其餘菜種則降至40至50元；花瓜果類價格仍在高檔，苦瓜每公斤175元、茄子145元；水果部分，芭樂因減產3成，每公斤漲到84元。農業部表示，整體蔬菜價格會在9月上旬回穩。

根據北農今日交易行情，台北市今日蔬菜到貨量約1096噸，進貨量比昨天大幅減少，市況因中元節後，外市銷售情形不順暢，雖然到貨量大幅減少，但承銷人購買意願不高，買氣偏弱，交易市況遲緩，各菜種行情價格跌多漲少。

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北農今日交易行情顯示，葉菜類價格部分，除了A菜每公斤批發價仍要85元外，青江菜、空心菜、地瓜葉降至50元左右，小白菜則降至39元。花瓜果類價格仍高，苦瓜每公斤仍要175元、茄子145元、番茄85元。辛香料部分，香菜每公斤批發價降至497元、青蔥170元。

水果價格部分，今日每公斤平均批發價格69.3元，其中又以芭樂漲最多，每公斤漲到84元。農業部長陳駿季表示，受颱風影響，芭樂減產3成，帶動價格上漲，因水果和瓜果類蔬菜生產周期較長，預計短期還會維持價格高檔，建議消費者選擇替代水果或蔬菜，也體諒因風災造成不可避免的物價波動。

農糧署副署長姚志旺表示，先前受颱風影響的農作物，已經陸續復耕，短期葉菜類已恢復3成以上；瓜果類也恢復到風災前的7成供應量、青蔥則恢復到8成，整體蔬菜價格預估在9月上旬逐步回穩；水果部分，因果樹受損嚴重，颱風後整體價格漲了一至二成，其中芭樂掉果嚴重，預計要到明年初價格才會恢復以往水準。

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