foodpanda2024城市巡迴健檢　從外送員到泰拳選手支持夥伴的健康與夢想

▲foodpanda 2024城市巡迴健檢，從外送員到泰拳選手支持夥伴的健康與夢想。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）



記者王威智／採訪報導

德商foodpanda於2024年三度啟動城市巡迴健檢活動，以「粉紅英雄 金健康」為主題，感謝外送夥伴的辛勤付出，並持續關懷他們的身體健康。此次健檢活動再度攜手博仁綜合醫院合作，針對戶外工作者較會碰到的潛在疾病與問題，提供「坐姿、視力、肺部、皮膚」等深度衛教知識，並規劃優於一般勞工健檢的檢查，新增肺癌血液檢查項目，成為夥伴全方位的健康守護網。其中一名曾罹鼻咽癌三期的外送夥伴郭睿哲，感謝城市巡迴健檢讓他可以掌握身體狀況，及外送產業彈性的工作時間特點，助他圓夢成為泰拳選手。

▲▼foodpanda於2024年再度啟動城市巡迴健檢活動，以「粉紅英雄 金健康」為主題，感謝外送夥伴的辛勤付出。（圖／foodpanda提供、記者姜國輝攝）

▲▼foodpanda攜手博仁綜合醫院針對戶外工作者較相關的：坐姿、視力、肺部、皮膚等四大健康議題，提供一系列防護建議。（圖／記者姜國輝攝）



八月熱門話題非運動賽事莫屬，foodpanda 2024城市巡迴健檢以「 粉紅英雄 金健康」為題，觀察在外奔波的外送夥伴就好比是為了提供家人好的生活品質、追求夢想的選手，現場工作人員頒發「健康金牌」，金牌後面串聯衛教知識，邀請夥伴一起關注自身健康，一展榮耀。而每一位外送夥伴背後都有屬於自己的故事，其中外送夥伴郭睿哲，同時也是一名泰拳選手。他表示，外送工作是他唯一可以圓夢，還能支持他生活的職業。

▲▼foodpanda與博仁綜合醫院提供一系列深度衛教知識，給予現場夥伴健康金牌。（圖／記者姜國輝攝）

看他結實的體態，你很難想像他曾是一名鼻咽癌三期後期的患者，郭睿哲說：「那時到醫院檢查時，醫生給我的報告是鼻咽惡性腫瘤病變轉移後期，那時在我身後的阿嬤聽到差點昏過去，當場痛哭失聲，在那個電療儀器還不夠發達的時候，選擇治療依然有很高的死亡風險，而且治療費用龐大又嚇人，當時我國三，為了活下去自願簽署合約當醫院的白老鼠，接受兩倍放射線治療同時搭配化療。」

▲▼郭睿哲表示，外送員工作是他唯一可以圓夢成為泰拳選手，還能支持他生活的職業。（圖／郭睿哲提供）

郭睿哲接受了醫院的雙倍放射性治療，從98公斤瘦到52公斤，連走路都會晃，身上還有許多後遺症，這使得他在讀書或工作上都顯得力不從心。「22歲那年，我從上一份工作中離開，第一次接觸了熊貓這份工作，它給了我生活下去的本事與自信！只要肯付出時間，就能得到應有的報酬，讓我在人生中第一次覺得工作是件快樂的事，也讓我有更多的時間去追逐曾經的夢想。」由於過往的經歷，讓他更珍惜身體的健康，也更看重foodpanda的巡迴健檢活動。

▲▼粉紅英雄夥伴郭睿哲曾是一名鼻咽癌三期後期的患者。（圖／記者姜國輝攝）

foodpanda以行動守護夥伴健康，與粉紅英雄同行，致力打造一個友善且安全的永續外送環境。城市巡迴健檢至今已邁入第三年，超過3千名夥伴參與。夥伴郭睿哲活動後也有感而發，「外送給了我人生新的起點，因此我不僅喜歡這份工作，也尊重這工作，每一個訂單，一定全力用最好的服務把它做到最好，只有這樣才對的起這彷彿浴火重生般的人生。」