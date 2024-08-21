快訊／日本東京降暴雨　羽田機場暫停起飛、新幹線停駛

▲日本東京羽田機場21日晚間一度停飛。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

日本東京在當地時間21日晚間6點（台灣時間5點）左右降下暴雨，羽田機場受暴雨及伴隨的雷擊影響，目前已全面暫停飛機起飛、引導航機等地勤作業， 東京交通動脈JR山手線列車也一度雙向停駛，東海道新幹線列車也因大雨區間停駛。

根據日本NHK報導，日本東京21日入夜開始降下暴雨，日本氣象廳偵測到市區港區附近在不到1小時內就降下驚人的100毫米雨量，警告市民在低窪地區慎防淹水及山崩。

日本國土交通省21日晚間也表示，羽田機場受到暴雨伴隨的雷擊影響，目前已經全面停止地勤引導航機作業，也因此暫停所有航班起飛，直到21日晚間7點30分天候回穩，才重新開放地勤作業、恢復航機起飛。

除了影響空運外，暴雨也造成市區內多處車站發生淹水災情，被視為東京交通動脈的JR山手線一度暫停外回、內回雙向列車行駛，東海道新幹線列車一度區間停駛49分鐘。