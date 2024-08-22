地鐵驚見活春宮！通訊行員工當場「肉體接線」　民眾驚呆

▲墨西哥城地鐵驚見「活春宮」！電話公司員工在站內啪啪啪 。（圖／翻攝X／El Mitotero ）

記者邱晟軒／綜合報導

出門搭地鐵，誰會想到竟然會遇到「活春宮」！近日，在墨西哥首都墨西哥城的地鐵3號線拉拉札站（La Raza），有當地民眾目睹了一對電話公司員工竟將地鐵站當作私人房間，公然發生親密行為，現場畫面令目擊者目瞪口呆。

根據外媒《El Mitotero》報導，一對電話公司員工竟在墨西哥城的拉拉札地鐵站（La Raza）內公然進行性行為。根據目擊者拍攝的畫面，兩人將專櫃當作摩鐵，毫不避諱地在現場「肉體接線」，甚至使用黑色垃圾袋來遮擋敏感部位，令人震驚。警方在巡邏時發現此異常情況，立即介入制止並逮捕了這對情侶。

▲電話公司員工當街「肉體接線」 。（圖／翻攝X／El Mitotero ）

根據報導透露，這對情侶分別為37歲的拉斐爾（Rafael）和19歲的雅妮·埃利薩爾德（Yanei Elizalde）。警方指出，當時兩人正躲在貼有該公司標誌的櫥窗後面進行不雅行為，完全無視公共場合的規範。

事後，兩人因違反行政規定及不當使用公共設施被帶至民事法庭，面臨進一步的法律處分。

▼情侶遭逮捕。（圖／翻攝X／El Mitotero ）