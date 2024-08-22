台東離島飲用水共享平台40處加水點　共同守護自然環境

▲離島飲用水共享平台40處加水點。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

為推動海島旅遊並落實環保減塑，讓遊客至蘭嶼及綠島觀光能善用飲用水共享平台，台東縣環保局今年已舉行5場次「離島飲用水共享平台」設攤推廣活動，期盼藉此讓大家更認識設置目的與地點。縣府將持續推動及宣導，相關推廣活動內容、設攤地點及時間將更新在「台東縣離島飲用水共享平台」FB粉絲專頁(https://reurl.cc/mMa6xV)，歡迎民眾多加關注，用實際行動攜手守護離島環境。



台東縣政府表示，減少廢棄物產生，推動垃圾減量，持續朝環境更友善的資源循環與低碳永續的旅遊方式，都是台東推動慢經濟的重要目標。

蘭嶼及綠島擁有得天獨厚的自然風景、人文特色，造就台東豐富的觀光資源，鼓勵遊客到離島旅遊時，自備環保杯，多加利用飲用水共享平台，減少購買瓶裝水及手搖飲產生的垃圾，一起為離島環境維護共盡心力，同時實踐聯合國永續發展目標(SDG) 第6項｢淨水與衛生」及第11項「永續城鄉」的目標。



台東縣環保局指出，環保局今年已在兩離島舉辦5場次「離島飲用水共享平台」設攤推廣活動，向參與民眾說明設立宗旨及利用地圖介紹各加水點所在位置，希望能讓「離島飲用水共享平台」發揮最大效用，維護離島生態及環境資源， 達到觀光發展與環境保護雙贏的目標。

目前「離島飲用水共享平台」在蘭嶼有2處飲用水加水點(https://reurl.cc/W12pLx），綠島則有38處飲用水加水點（https://reurl.cc/8pg14X），呼籲民眾到訪離島能養成自帶環保杯具好習慣，一起響應低碳觀光旅遊，讓台東持續朝向淨零永續的目標前進。