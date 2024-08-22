台東全民防衛動員訪評落幕　全面提升防衛動員

▲台東全民防衛動員訪評圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為提升各級政府平時或戰時全民防衛動員，強化政府與民間合作，今年行政院全民防衛動員準備業務訪評22日蒞臨台東縣舉行，由台東縣長饒慶鈴親自主持。訪評由全動署劉泰益副署長帶領來自各部會相關部門的委員及專家學者約40人出席，台東縣後備指揮部指揮官段志男上校、縣府受訪單位業務主管及承辦人約30人在場，共同探討及檢討全民防衛動員準備工作的進展與未來方向。

饒慶鈴表示，感謝中央各部會聯合訪評人員蒞臨台東指導全民防衛動員準備業務工作，並強調全民防衛動員準備工作，平時支援災害搶救，戰時支援軍事作戰，強調軍方與民間充分合作，發揮最大力量。

饒慶鈴強調，面對當前複雜多變的國際安全環境，必須高度重視全民防衛動員的準備工作，以確保國家安全和人民的福祉，提升全民防衛動員能力是面對潛在風險的重要措施，需從體系完善、資源整合及應急響應等方面進行全面提升。



台東縣政府民政處指出，這次訪評內容涵蓋幾個主要方面：

一、全民防衛體系完善：與會專家對現行防衛體系進行了深入評估，提出了進一步升級和改進的建議，以增強防衛體系的靈活性和有效性。

二、動員準備實施情況回顧：檢討了過去一年中的動員準備工作，分析了實施過程中遇到的困難和挑戰，並提出了改進措施。

三、資源整合與協調：討論如何加強政府部門間、政府與社會各界間的協調合作，以實現資源的最優配置和有效整合。

四、應急響應與演練：強調定期演練和應急響應機制的重要性，以確保在面對突發事件時能夠迅速而有效地應對。

會報最後，饒慶鈴對各位專家和委員的貢獻表示衷心感謝，並呼籲大家繼續攜手合作，提升防衛動員的整體能力，以確保國家能夠在面對各種挑戰時保持穩定和安全。此次訪評為未來的防衛工作提供了寶貴的指導和建議，台東縣政府將根據訪評成果，繼續推動相關政策和措施，確保全民防衛動員準備工作落實到位。