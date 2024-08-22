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在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲辨識台灣人的獨特標誌！網友點名「保溫瓶」和「飲料提袋」。（示意圖，與本文無關／桃機提供）

記者邱晟軒／綜合報導

出國旅遊時，你是否曾在異國街頭驚訝地一眼認出台灣人？除了親切的鄉音，台灣人的隨身物品似乎也成為一個獨特的「國際標誌」。近期，有網友在社群平台Threads上提出一個趣味問題：「如何辨識台灣人？」話題引發迴響。網友紛紛點名「手機掛繩」、「保溫瓶」、「飲料提袋」是辨識台灣人的關鍵配件。

有網友近日在社群平台 Threads 發文表示，去年出國時注意到，許多掛著手機繩的人大多來自台灣，他自信地說：「大約有7～8成不會錯。」

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貼文曝光後，立刻掀起廣大網友共鳴，「我剛剛翻了前幾個禮拜去日本玩的照片，我還真的有掛」、「真的是台灣特有的」、「真的是手機繩！去韓國在路上看到有人掛手機繩，才想說跟台灣好像，結果對方一開口發現，嗯沒錯是台灣人呢。」

不過，也有不少網友分享他們在國外辨識出台灣人的「線索」。許多人提到「保溫瓶」、「飲料提袋」是台灣人出國的標配：「飲料提袋～畢竟台灣是手搖飲王國」、「身上有保溫杯」、「當然是環保杯/保溫瓶」、「自備保溫壺或保溫杯及環保餐具環保袋」、「飲料提袋（目前去韓國、泰國都是看到台灣人拿）」、「各種好看的飲料提杯袋！」、「保溫瓶和摺疊雨傘，我靠這個在韓國認出台灣人請求協助成功」。甚至還有網友笑稱：「自備水壺，不管季別都是保溫瓶。」

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