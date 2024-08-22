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台日執政黨2+2談打詐、資訊戰合作　自民黨政要：台灣有事就是日本有事

▲▼民主進步黨21日與日本自由民主黨舉行「台日外交‧防衛政策意見交流會」（台日2+2）。（圖／民進黨提供）

▲民進黨21日與日本自由民主黨舉行「台日外交‧防衛政策意見交流會」（台日2+2）。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨21日與日本自由民主黨舉行「台日外交‧防衛政策意見交流會」（台日2+2），由兩黨推派外交、國防背景國會議員，針對東亞局勢、經濟安保、貿易、認知戰等議題討論。自民黨外交部會長藤井比早之眾議員、國防部會長黄川田仁志眾議員皆表示，「台灣有事就是日本有事，日本有事就是台灣有事」，重申絕不允許單方面試圖透過武力或脅迫改變台海現狀，台日也應就打擊詐欺與資訊作戰進行務實合作。

該會議於東京的自民黨總部進行，民進黨推派立委郭國文、沈伯洋參與，郭國文表示，他於去年的2+2對話中提出台灣海巡署應與日本海上保安廳合作，此一構想在今年7月已得以實現，包括海警、海上救難及打擊犯罪，期盼合作能夠繼續延伸。

郭國文指出，台日交流的頻繁是在「台灣有事也是日本有事」的戰略概念下進行，不過戰略底下要有戰術執行，若日本能夠比照美國於2018年通過的台灣旅行法，移除阻礙雙邊交流的限制，讓雙邊政府官員也能針對不同議題進行溝通，對於落實戰術將有莫大幫助。

針對中國威脅，郭國文表示，台灣自我防衛的決心是嚇阻中國入侵關鍵，民進黨從2016年執政至今的9年間，國防預算已從3,497億台幣上升到6,068億，成長了將近70%，從2019年起，也陸續修訂刑法、國家機密保護法、國家安全法、兩岸人民關係條例等「國安五法」並通過了「反滲透法」，以防堵中國滲透、介入台灣選舉，而賴清德總統在今年上任後，也延續蔡英文前總統過去八年來對台灣軍方的重視。

郭國文表示，習近平從2022年開始邁向極權專制的第三任期，而安倍晉三前首相在2021年12月即提出「台灣有事就是日本有事」概念，而此一戰略方向，從安倍前首相、菅義偉前首相、延續至今的岸田政權，已成為日本看待台海議題的重要方針，也是台日兩國共識。

針對經濟安保，郭國文於會中除感謝日方持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也表示希望台日兩國能效法台灣與美國簽署的「台美21世紀貿易倡議」，透過堆疊積木的方式由較不敏感的產業進行協商，逐步往經濟夥伴協定(EPA)的方向前進。郭國文最後表示，期盼民進黨與自民黨對話頻率能夠增加，甚至擴大層面，未來也能有智庫與智庫之間的交流，更加深化台日執政黨之間的合作。

立委沈伯洋則說，台灣和日本不只地理位置鄰近，戰略位置也唇齒相依，兩國人民更是有很多的交流及互助，因此攜手合作至關重要。 沈伯洋指出，中國在東海、南海和台海不斷增加軍事壓力，對台灣和日本的安全都是極為重要的問題。台灣也是中國進行資訊戰、認知戰攻擊的重點對象，但也因此有許多經驗與研究可和日本分享。

沈伯洋說，極權國家間常有非常緊密的同盟合作，若民主國家間無法形成相對緊密的同盟進行抵抗，民主國家就面臨可能被極權同盟擊破的威脅。沈伯洋說，台日兩國應就反制認知戰與灰色地帶作戰上，在政治、軍事、經濟、法律及資訊等5大層面進行合作。

雙方也於會中確認下次2+2將於台灣舉行。會後，民進黨立委李坤城、黃捷、吳沛憶也加入郭國文、沈伯洋，拜會自民黨政調會長渡海紀三朗眾議員，除探討如何持續深化台日關係外，也希望台日官方交流能更上層樓。渡海表示，台日交流密切，雙方亦有許多具體、可行的合作可能性，盼透過2+2等各項機制，進一步深化台日關係。

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