南投印尼國慶趣味競賽　新住民：嫁來台灣後首次重溫國慶氣氛

▲南投縣印尼國慶趣味競賽日前熱鬧登場。（圖／立委羅美玲服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣中華官心協會在8月17日印尼國慶日當天，於南投中山公園辦理國慶趣味競賽，競賽項目有夾氣球、吹乒乓球、吃蝦餅、袋鼠跳、拔河、含湯匙彈珠快走等，吸引許多印尼籍移工或新住民報名熱烈參與，宛如熱鬧非凡的印尼國慶嘉年華場景真實在台上演。

立委羅美玲受邀本次活動，表示印尼獨立運動領導者蘇卡諾（Soekarno）於1945年8月17日宣讀《獨立宣言》，意即印尼脫離日本統治，獨立建國，這一天也被訂為印尼國慶日，至今仍是印尼全境最盛大的節慶；民進黨新住民事務部也設立茶水服務站，跟印尼朋友同樂，並在炎炎夏季多供給水分、避免中暑。

眾人此次活動中唱印尼國歌、宣讀獨立宣言，也跳傳統舞蹈，最有特色的趣味競賽項目則是吃蝦餅，也是印尼國慶日的經典遊戲，約四到五人比拚誰能在不用手或其他工具輔助下，以最快速度將綁在繩子上的蝦餅整片吃完，許多印尼人士參賽時都卯足全力吃蝦餅，模樣相當認真且有趣。

有遠嫁來台的印尼籍新住民說，當初先人在「萬島之國」融合許多種民族、語言和宗教，能讓印尼獨立建國成功實屬不易，而來台後的印尼國慶日節慶氣氛已淡化許多，感謝官心協會舉辦本次活動讓他們喚起回憶、下一代更了解祖國的文化。

南投市長張嘉哲對首次有印尼團體向市公所借場地辦理國慶活動，表示相當歡迎；移民署南投服站專員莊雲鳳、南投縣專勤隊副隊長林瑞麟亦蒞臨致詞，祝福印尼朋友們國慶日快樂。

中華官心協會會長官宸誼指出，今年正式立案成立協會，主要希望可以照顧更多新住民朋友，也藉此次「國慶趣味競賽」讓更多新住民及大眾能多認識協會，一起幫助更多有需要緊急協助的新住民與移工，未來也會持續從事關懷及照顧在台生病或受傷的新住民以及移工。