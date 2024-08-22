幼兒園餵藥案遭監院糾正　新北教育局7點回應：深感遺憾

▲新北板橋幼兒園去年爆發餵藥案，監察院通過糾正新北市府，指出六大缺失。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

去年震驚全台的新北板橋幼兒園餵藥案，監察院今公布調查報告，指新北市府未查扣重要影像證據等六大缺失，通過糾正新北市府。新北教育局發出7點聲明回應，強調此案經司法科學檢驗結果，幼童毛髮均未驗出不明藥物，對監院提出糾正，予以尊重但深感遺憾。

新北教育局幼兒教育科長陳沛雯表示，此案經司法科學檢驗結果，幼童毛髮都沒有檢出不明藥物，期間新北市全力積極配合檢調單位，分別進行司法及行政調查，及時提供衛福部公布的專業檢驗給家長，並一對一專案服務處理幼童需求和權益，同時及時對外公布正確資訊與衛教，對於監察院提出糾正意見，新北市予以尊重但深感遺憾。

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新北教育局7點聲明如下：

一、《檢調單位認定結果為幼生毛髮未檢出不明藥物》

經司法機關綜合相關事證及科學驗證，全園32位採檢幼童，質譜儀及毛髮檢驗皆全數未檢出不明藥物。

二、《新北市府與檢調單位第一時間同步依法分別進行司法及行政查察》

教育局接獲本案後，第一時間入園稽查，配合檢調單位，由其查扣監視錄影完整畫面，之後亦多次函請檢調單位提供監視錄影畫面等相關證據，然依偵查不公開原則，教育局未能從檢調單位取得監視錄影畫面，但仍本於權責綜合家長及教保服務人員相關陳述積極進行行政查察與認定。

三、《第一時間提供衛福部檢驗資訊，並主動協調檢驗單位》

市府5月22日接獲家長檢驗需求後，第一時間提供衛福部公告之檢驗資訊，隨即協調榮總醫院毒物科檢驗。配合司法偵辦進度，關心幼兒健康並尊重家長意願，主動協調醫院到園檢驗。

四、《主動對外說明檢驗結果，提供專業諮詢》

本案發生前，國內皆未建立針對血液中苯巴比妥之專業質譜檢驗，因此本府積極協調榮總醫院建立相關檢驗，至6月15日始研發出血液中苯巴比妥質譜儀分析方法。本案幼童皆由合格專業醫學檢驗單位檢驗，為使大眾理解檢驗數值意義，安排專業醫師透過記者會對外說明。同時為使家長獲得充分資訊，亦安排小兒專科醫師及心理師安排個別諮詢與協助。

另一方面陸續媒合土城醫院等8家醫院專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，並提供快速就醫綠色通道。後續也透過記者會及社群等多種管道即時澄清不實訊息及衛教，邀請檢驗專家參與記者會及製作圖卡，提供大眾衛教。

五、《即時啟動司法早期介入機制，跨局處協力處理》

市府接獲案件後，第一時間啟動司法早期介入機制，以維護兒少權益。後續由教育局、社會局、衛生局及警察局跨局處合作，保全相關證據，橫向聯繫以維護兒少最佳權益。

六、《積極處理幼生及家長需求，確保每位孩子獲得妥善照護》

本案啟動一對一專人專線專案服務模式，持續關懷幼生與家長需求，協助幼生媒合安置，並進行教育、衛生、社政、警政等跨局處合作，積極安排心理、法律及醫療等專業諮詢服務，直至家長無相關需求為止。

七、《尊重監察院調查結果，惟甚感遺憾》

新北市府積極配合檢調單位進行調查，並在第一時間即刻啟動行政調查程序，針對幼生個別需求更以專案服務模式積極處理，於眾多社會輿情下，維護幼生及家長個人隱私與權益，力求確保對外提供資訊正確，針對監察院提出相關處理糾正，新北市府表示尊重但深感遺憾。