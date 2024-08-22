猛拉音浪炸街「下1秒靜音」台中潮男怪招躲查緝　1事害他破功

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲從事汽車美容業的陳姓男子，一身潮裝，想享受引擎聲破管帶來的快感，又擔心被警察攔檢，大費周章改造排氣管，竟以遙控器控制閥門音量，上一秒震耳欲聾，下一秒馬上消音，原本這項「隱聲術」可逃過攔查，卻因為懸掛假車牌破功。

▲▼台中男子改裝排氣管，上一秒引擎聲破管炸街，下一秒馬上消音。（圖／民眾提供，下同）

台中市警四分局黎明所警員蔡承儒，日前夜間巡邏至龍富路四段、永春路口，發現1輛自小客車所懸掛的車牌車號早已因超速遭吊扣，卻還行駛在道路上，經上前攔查細看，發現該車牌是偽造，材質輕薄，背面無防偽雷射刻字，相當粗糙。

陳嫌緊張地不知所措，一時之間找不到理由，尷尬地表示當初被吊扣的車牌有乖乖繳回，但為了能開著愛車趴趴走，才以8000元在網路購物平台買來2面車牌，警方表示，陳嫌懸掛偽造、變造號牌行駛，違反道路交通管理處罰條例第12條，排氣管改裝部分，觸犯道交條例第16條，以及刑法行使偽造特種文書罪，最重可判1年徒刑，最重處1萬800元罰鍰。

警方盤查過程意外發現，陳嫌對於車輛性能非常嫻熟，大費周章改造排氣管，能以遙控器控制音量，在道路上奔馳享受震耳欲聾的破管聲同時，可以馬上變換設定消音，讓噪音車藏匿於無形，不過最後還是逃不過法眼。