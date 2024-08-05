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外媒爆「iPhone16將搶先蘋果AI登場」：iOS 18.1沒讓人有興奮感

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在日前WWDC公佈Apple Intelligence 後就備受注目，尤其是發表會將至，一舉一動都受到果粉討論。但根據《彭博社》最新爆料，目前iPhone 16可能沒辦法等到Apple Intelligence 更新後才推出，將會在 9月發表會後，快速在 9月11日推出，而用戶將會在10月才能更新至 iOS 18.1 ，同時開始使用蘋果AI。

▲▼蘋果WWDC 2024大會宣布macOS更新功能iPhone Mirroring。（圖／蘋果直播）

根據彭博社報導，這次蘋果新機，也就是iPhone 16可能會早於一直在宣傳、主打的蘋果AI先上市，彭博社表示，根據推敲的時間，將會落在 9月10日（美國時間；台灣時間則為9月11日凌晨）進行發表會，隨即推出新機，而蘋果AI則˙必須等到10月才能進行更新，但更新的內容也將依序釋出，像是完整改版的Siri可能將在2025年上市，而跟OPEN AI整合的內容，最快今年年底（11、12月）就會登場。

對此，在上周進行 iOS 18.1、iPadOS 18.1 的開發者Beta版本後，也能推敲在這麼短的時間內，Apple Intelligence並不會馬上登場，意思就是 9月 iPhone 16上市時不會有消息，將會等到10月，但彭博社也表示，在三星、Google的夾殺下，第一波蘋果AI釋出的更新內容「並沒有達到令人興奮的程度」，像是三星、Google的搜尋圈已經夠強大，但目前在iOS 18.1的公開測試中，並沒有讓人耳目一新的感覺。

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