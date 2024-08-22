「馬來西亞蔡依林」代言宣傳台灣　觀光署9月再推機票買3送1

▲觀光署邀馬來西亞女明星Nabila Razali（前排右三）擔任台灣觀光代言人，擴大穆斯林旅遊市場。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

全球有20億穆斯林人口，馬來西亞7成都是穆斯林，據統計今年1到5月馬來西亞來台旅客逾20萬人次。為擴大穆斯林旅遊市場，觀光署邀擁有百萬粉絲追蹤、「馬來西亞蔡依林」之稱的女星Nabila Razali擔任代言人，拍片宣傳台灣。觀光署透露，9月推出機票買3送1等優惠，吸引更多馬來西亞民眾來台。

觀光署今（22日）舉辦「2024至2025穆斯林友善旅遊宣傳影片」發布記者會，一身穆斯林打扮的Nabila現身，還有40位馬來西亞媒體到場，Nabila體驗手做珍珠奶茶，並享用台灣炸雞，大讚台灣美食好吃，來台一定要品嘗炸雞。

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觀光署副署長周廷彰致贈「喔熊」聯名餅乾，表達歡迎之意，Nabila也回送襯衫。周廷彰表示，馬來西亞一直是台灣觀光重點市場，今年1至5月馬來西亞超過20萬人次來台，較去年成長20%，是東南亞最重要市場。

周廷彰說，觀光署持續推動穆斯林旅遊，馬來西亞超過7成穆斯林人口，是推廣重點，台灣不斷精進穆斯林友善環境，目前有400家餐廳及旅宿業獲得穆斯林認證，世界評比台灣也獲得「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」第3名。

觀光署國際組長黃易成提及，目前正在跟各國籍航空公司洽談有關東南亞觀光旅遊促銷優惠，包括泰國、新加坡、印尼、馬來西亞等國家，因各國屬性不同，也會推出不同優惠，例如機票買3送1或旅遊產品優惠等。

黃易成表示，最快9月在東南亞當地宣布，希望透過促銷優惠藉此創造話題，吸引更多馬來西亞民眾來台，且目前台灣旅遊產品在馬來西亞當地熱賣，有人主動詢問，從原本50家旅行社販售，現在增加500家，顯見大家對台灣充滿興趣。