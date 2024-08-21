每次收費73元！大馬男童爆國小內提供「口交服務」　男女同學都試過

▲馬來西亞一名國小男童被發現在校內提供口交服務，震驚社會。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一所國小最近傳出有學生在校內提供「口交」服務，每次收費10令吉（約新台幣73元），且不拘男女「客戶」，令不少人大為震驚。

據當地媒體報導，過去曾是一名老師的網紅莫哈默，最近在Facebook揭發了一起「國小賣淫案」，揭露當地有一名3、4年級的小男生在收費10令吉後，為同學提供「口交」服務。據悉，曾與這名男童有過性交易的對象有男有女，而校方在接獲消息後，不僅未及時處理狀況，老師們還互相推卸責任，令莫哈默感到憤怒。

莫哈默表示，「校方在得知消息後，陷入了不知所措的狀況。學科老師責怪宗教老師沒把學生教好，輔導老師不知該如何處理狀況，體育老師更是拿學生們沒辦法。」於是，學校校長決定從校外聘請一位講師，到學校來給學生們講座，藉此「洗滌」學生們的思想。

然而莫哈默卻大罵，「都錯了，老師們！真正需要被改造的不只是學生，還有這些教育工作者。你們都需要掌握性教育的基本知識，而不是互相究責。」莫哈默認為，校方有必要提高學生們對性的意識，父母也應該在家給予孩子們性教育。

這起事件在網上傳開後，瞬間引發熱議。有網友認為，莫哈默不應將責任單方面推給學校，因為家長也應灌輸孩子們性知識，但也有人認為，許多家長其實也不懂教育，所以專業的老師應該為學生進行指導。不過，媒體暫時還不清楚涉事學校將如何處理此事。