庶民經濟有感！花蓮發市集加倍券　市場主委：人潮像過年

▲▼加倍券引發的人潮等於是過年狀態，效果比預想的放大好幾倍。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣短短三個月接連發生0403地震及凱米颱風等重大天然災害，面對這些挑戰，花蓮縣政府推出各項振興及補貼方案。7月19日起陸續發放市集加倍券，廣受鄉親踴躍參與，帶動市場攤商經濟及消費人潮。

為進一步振興花蓮經濟復甦，花蓮縣政府近日於縣內14處市場推出加倍券活動，透過刺激內需，支持在地攤商，激勵庶民經濟。鄉親參與十分踴躍，早上六點多就已見排隊人龍，不到九點便全數換購完畢，市場買氣也絡繹不絕。

在地店家表示，花蓮是觀光大縣，地震對觀光的衝擊直接影響到員工薪水，導致日常消費緊縮。辦理市集加倍券活動後，人潮多好幾倍。也有民眾和店家表示「本來不煮菜的，有券買更多菜煮更多，有利經濟循環」、「人潮都比以往多好幾倍」、「吸引很多沒來過市場的人」。

中華市場主委鄭元漳表示，地震過後清明節人潮稀少，在市場30年從來沒遇過這個狀態，比疫情還嚴重，發券活動後人潮等於是過年狀態，效果比預想的放大好幾倍，出乎意料。

花蓮縣政府表示，市場加倍券活動持續進行中，提醒鄉親留意發放資訊，並將持續滾動檢討振興措施，攜手鄉親為花蓮振興。