三重大同市場車禍影片曝！騎士仍陷昏迷　身分疑失聯移工

記者戴上容／新北報導

新北市三重區昨晚發生一起嚴重車禍。一名目測約60多歲的男子晚間近9時騎乘機車從大同南路巷弄高速衝出，與貨車相撞，騎士當場失去呼吸心跳，送醫後雖恢復生命跡象，但依然昏迷不醒。警方從外貌推測，傷者為外籍移工，由於機車車主是被註記失聯的越南移工，全案疑點重重尚待釐清。

▲三重大同市場內昨晚發生嚴重車禍，一名機車騎士當場失去呼吸心跳 。（圖／記者戴上容翻攝）

這起車禍事件發生在昨晚8時55分，據路口監視器的影像顯示，39歲的尤姓貨車司機駕駛貨車沿光興街向中正南路行駛，由於道路狹窄且兩側有市場攤商，尤男小心翼翼地靠路中央行駛，車速不快。然而，當貨車行駛至大同南路口時，一輛機車高速從貨車左側竄出，猛烈撞上貨車，發出巨大聲響。

機車騎士右腳被捲進貨車底部，卡在輪下動彈不得、血流如注，令人觸目驚心，且當場失去呼吸心跳，情況危急。新北市消防局接獲報案後，迅速派員趕赴現場，終於將受困騎士從輪下救出，立刻送往台北馬偕醫院急救。

經檢傷，男子右腿骨折，臉部和肢體多處撕裂傷，經搶救後恢復生命跡象，但仍未脫離昏迷狀態。警方調查，現場留下的機車後座上佩掛著一個美食平台的外送箱，但機車上的物品卻是衣物和日用品，而非外送食物。

事後警方查明，機車車主是一名被註記為失聯的越南籍移工，受傷騎士的外貌與外籍人士相符，但該男子身上未攜帶任何證件，身份尚無法確認，諸多疑點仍需進一步調查釐清。