夏天喝綠豆湯最消暑　農糧署教3種煮法「還要挑對粉綠豆」

▲農糧署提供綠豆湯的三種煮法。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

高溫酷暑，喝碗綠豆湯最消暑！農業部農糧署在臉書教戰「綠豆湯煮法全攻略」，提供在電鍋、湯鍋、炒鍋3種煮法，而除了要挑對「粉綠豆」品種外，還要掌握「煮時加一小搓鹽更容易煮透」、「煮到軟爛再加糖」兩大步驟，就能煮出一鍋完美的綠豆湯。

農糧署在臉書粉專貼文指出，國產綠豆主要產區集中在台南、嘉義等地，種植有「臺南3號油綠豆」，該品種皮厚有光澤，適合製成餡料；另有栽培較廣的「臺南5號粉綠豆」，粉綠豆外觀略帶粉質，具有烹煮時間短、較易熟透的優點，適合用來煮綠豆湯。

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農糧署指出，使用「電鍋煮」的綠豆湯，綠豆鬆軟綿密、湯汁清澈。烹煮前先將綠豆浸泡2-3小時；綠豆和水的比例是「綠豆：內鍋：外鍋＝1：6：2」；當電鍋跳起先燜30分鐘，外鍋再加2杯水，等跳起後再燜20分鐘，確認熟軟再加砂糖。

第2種料理法是用「湯鍋煮」，綠豆嚼起來較有口感、湯帶豆沙。用湯鍋煮綠豆湯，綠豆不用先泡過，綠豆和水的比例為1：10，先用大火煮滾10分鐘，滾後關火燜30分鐘，燜後再煮10分鐘，熄火再燜30分鐘，加糖後即可上桌。

第3種是用「炒鍋煮」，綠豆粒粒分明、還帶有焦香的古早味。用炒鍋煮綠豆湯也不用先浸泡綠豆，先用中火乾炒綠豆，直到微冒煙有香氣，加1湯匙水炒至水分蒸發，重複炒3次，之後加入蓋過綠豆的水，加蓋煮5分鐘、燜30分鐘，最後加糖調味即可。